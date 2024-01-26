Арахамія пропонує розсекретити військові втрати

Голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував президенту України Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати на війні.

"Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 тисяч. А наші втрати набагато менші", - сказав Арахамія на панельній дискусії, організований в рамках проєкту видання "Лівий берег ".

Як пише видання в п'ятницю, 26 січня, Арахамія вважає, що усвідомлення справжніх військових втрат України покаже, що вони "не такі великі, як люди самі собі уявляють". Водночас, за його словами, Зеленський поки не ухвалив рішення.

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Найбільший виклик - мобілізація

Найбільшим викликом для країни Арахамія назвав нову хвилю мобілізації. "Не робити мобілізацію не можна, ми всі це розуміємо. Тому що тоді ми повернемося на півтора року тому, коли російські війська під Києвом будуть, і тоді ми всі будемо знову готові мобілізуватися, але може бути просто запізно".

Крім того, Арахамія вважає доцільною так звану смарт-мобілізацію: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті. "Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином", - пояснює депутат.

Одним з найбільших викликів війни Арахамія назвав поповнення російської армії. "Єдине, що занепокоює з точки зору війни - велике поповнення російської армії, які там десь у березні планується перекинути у Бєлгородську область. Десь там 200+ тисяч солдатів, які уже пройшли навчання. І з цим буде пов'язаний і внутрішній наш порядок денний, і внутрішня криза", - сказав він.

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Проблеми з парламентом

На його думку, одним із викликів стане закінчення термінів повноважень Верховної Ради та президента. "Ми будемо працювати в extended форматі, якого ніколи в принципі не було. Який час extended формату ніхто, в принципі, не знає. Важкі рішення буде важко приймати. Росія точно готується наприкінці березня починати проти президента кампанію - це ми знаємо і це ГУР доповідає і ми знаємо більш-менш всі меседж-бокси", - сказав Арахамія.

Він також відзначив кризу з масовим складанням мандатів народними депутатами. "З парламентом узагалі велика криза наближається, тому що у фракції "Слуги народу" є 17 заяв на складання мандата. Тобто в нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами - буде 400 людей. 226 з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях, я теж знаю, є люди, які хочуть піти", - розповів він.

За його словами, в Раді "вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів - тільки, якщо медично є дійсно ситуація", для того, щоб зберегти парламент легітимним.

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