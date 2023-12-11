Багато нардепів хочуть достроково скласти мандати - Арахамія

Доволі велика кількість народних депутатів Верховної Ради хоче достроково скласти свої повноваження, заявив у понеділок, 11 грудня, голова парламентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради. - Ред.) і ухвалювати необхідні для держави закони", - цитує Арахамію агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зауважив, що зменшення кількісного складу Верховної Ради позначаться на її діяльності. Водночас Арахамія висловив переконання, що у зв'язку з "новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах". "Щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати", - додав нардеп.

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Станом на 11 грудня 2023 року кількісний склад Верховної Ради налічує 400 народних депутатів, тоді як згідно із законодавством має бути 450.

Нагадаємо, 8 грудня Верховна Рада України достроково припинила повноваження одразу трьох народних депутатів. Йдеться про нардепа України групи "Відновлення України" Максима Єфімова, якого позбавили мандата на підставі його особистої заяви. Також Рада припинила повноваження позафракційного Дмитра Шпенова та нардепа від фракції "Батьківщина" Віталія Данілова.