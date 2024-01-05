Оборонний комітет просить Раду зняти Безуглу з заступниці

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді відкликати "слугу народу" Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту відкликати з посади заступниці голови комітету народну депутатку з фракції "Слуга народу" Мар'яну Безуглу.

"Сьогодні Комітет прийняв рішення про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови", - написав у п'ятницю, 5 січня, в Facebook член комітету Вадим Івченко (фракція "Батьківщина").

Згідно з законодавством, у зв'язку з незадовільною роботою на посаді комітет може внести таку пропозицію на розгляд парламенту. Для відкликання Рада має схвалити постанову 226 голосами. Після звільнення з посади заступника голови депутат залишається членом комітету, якщо Рада не прийняла іншого рішення.

У листопаді 2023 року відставки Безуглої жадали в різних партіях - через її словесні напади на головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного.

У лютому 2023-го в комітеті вже ініціювали виключення Безуглої - через інший скандал, але тоді до голосування не дійшло.