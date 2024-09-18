Безугла йде з оборонного комітету Ради - в міжнародний

Мар'яна Безугла написала заяву на звільнення з парламентського комітету нацбезпеки та розвідки. Голова "Слуги народу" Давид Арахамія пропонує призначити її в комітет із зовнішньої політики.

Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву на звільнення з посади заступниці голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, про що повідомила в Facebook ввечері 17 вересня.

Вона хоче бути обраною до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Безугла більше не "слуга народу"

Проєкт постанови щодо переведення Безуглої до іншого комітету зареєстрував у Раді голова фракції провладної партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

У пояснювальній записці він обґрунтував це потребою провести зміни в складі комітетів "відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та відповідно до вимог суспільства".

Згідно з Регламентом Ради, керівні посади в комітетах розподіляються між фракціями відповідно до їхньої величини. В липні Безугла вийшла зі "Слуги народу".

Оборонний комітет рекомендував Раді відкликати нардепку з посади заступниці його голови ще минулої осені - через критику Безуглою Валерія Залужного - на той час головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ), але довгий час це питання не виносили на голосування, а 4 вересня за відкликання Безуглої не набралося достатньо голосів.