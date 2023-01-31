Притулок у ФРН отримали понад тисячу росіян (онлайн)

Німеччина надає допомогу росіянам, які наражаються на особливо сильний ризик через боротьбу за права людини або незгоду з війною Росії проти України. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 31 січня (час київський).

++12:15++

З 1 лютого в Україні змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС, ідеться у спільній заяві Сил безпеки та оборони. Уточнюється, що новий порядок базується на принципі справедливого підходу до фінансового стимулювання українських воїнів та фактично усуває передумови для виникнення можливої соціальної напруги у бойових підрозділах. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою уряду від 28 лютого 2022 року.

++12:10++

Спільне штабне тренування об'єднаного командування російсько-білоруського угруповання військ відбувається з вівторка у Білорусі, повідомила пресслужба міноборони у Мінську. Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років на тему: "Ухвалення рішення на застосування регіонального угрупування військ (сил) на користь забезпечення військової безпеки союзної держави", - додали у білоруському військовому відомстві.

++12:00++

Відбій повітряної тривоги в Україні.

++11:45++

Притулок у ФРН отримали понад тисячу росіян

З початку російського збройного вторгнення в Україну ФРН вже надала притулок 1149 громадянам Росії, які перебувають під загрозою, за даними на 13 січня видано 679 гуманітарних віз, повідомляє агенція epd з посиланням на відповідь МВС ФРН на офіційний запит фракції у Бундестазі.

Німеччина пообіцяла допомогу росіянам, які "наражаються на особливо сильний ризик через боротьбу за права людини або незгоду з війною Росії проти України". Йдеться насамперед про опозиціонерів, журналістів та активістів правозахисного руху. Притулок таким особам надається на основі статті 22 Закону про право на проживання, згідно з яким посвідка на проживання в Німеччині може бути надана з "термінових гуманітарних причин".

++11:40++

У Парижі очікується зустріч міністра оборони України з президентом Еммануелем Макроном на тлі дебатів серед союзників Києва про те, чи надавати Україні винищувачі для війни з Росією, після того, як президент США Джо Байден виключив можливість надання винищувачів F-16.

Україна планує наполягати на отриманні західних винищувачів четвертого покоління, таких як F-16, після забезпечення поставок основних бойових танків минулого тижня.

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++11:20++

По всій території України оголошена повітряна тривога.

++10:45++

Для захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16, у кількості до двох сотень бортів. Про це речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив французькому телеканалу La Chaîne Info та "УП". За його даними, авіаційне угрупування окупантів, яке зосереджене на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі, окупованих територіях, у п'ять-шість разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин.

++10:30++

МВФ оприлюднив економічний проноз, за яким у 2023 році світовий ВВП зросте до 2,9 відсотка - це на 0,2 пункта більше, ніж очікувалося у жовтні. У тому числі прогноз поліпшили і для економіки РФ - 2023 року з падіння на 2,3 відсотка на зростання на 0,3 відсотка, а 2024 року очікується прискорення зростання економіки РФ до 2,1 відсотка.

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++09:50++

Російські окупаційні війська продовжували наземні атаки, щоб повернути втрачені позиції на захід від Кремінної Луганської області, тоді як українські війська вели контрнаступальні операції на північний захід від Сватового і продовжували завдавати ударів по скупченням російських військ, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). "Російські війська продовжували завдавати ударів по лінії фронту на Донеччині. Російські війська продовжували завойовувати територію поблизу Бахмута. Підтверджених наземних атак російських військ у Запорізькій області не проводилося", - йдеться у зведенні.

++09:40++

РФ не припиняє нищити критичну інфраструктуру України, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об’єктів та помешкань мирного населення, ідеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Зазначається, що протягом минулої доби з боку РФ завдано три авіаційних та чотири ракетних удари, здійснено понад 60 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.

Наступальні дії війська РФ ведуть на Лиманському та Бахмутському напрямках, "зазнаючи великих втрат", пише генштаб ЗСУ у Facebook. Водночас на Авдіївському та Новопавлівському напрямках наступальні дії безуспішні. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - війська Росії обороняють раніше захоплені рубежі.

++09:30++

Народні депутати з різних фракцій пропонують Верховній Раді звернутися до парламентської асамблеї ОБСЄ та парламентів її держав-членів щодо неприпустимості участі парламентарів РФ та Білорусі у роботі статутних органів Асамблеї. У законопроєкті №8396 пропонується закликати ПА ОБСЄ затвердити правила процедури Асамблеї, які передбачають призупинення повноважень представників парламентів держав-учасниць, які порушують принципи ОБСЄ та здійснюють акт збройної агресії та ухвалити рішення про зупинення повноважень щодо членів парламентських делегацій РФ та Білорусі.

++09:25++

РФ здійснила обстріли Харківщини, Дніпропетровщини та Донеччини

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області отримали поранення 3 особи, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. "За 30 січня росіяни поранили 3 мешканців Донбасу: у Костянтинівці, Кураховому та Бахмуті", - написав Кириленко у Telegram.

++09:20++

Минулої доби російські війська обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції", - написав Синєгубов у Telegram.

++09:00++

США відправили до України першу партію бойових машин піхоти (БМП) Bradleyв рамках угоди про військову допомогу на суму 2,85 мільярда, повідомляє транспортне командування збройних сил США. Партія у понад 60 Bradley вирушила від берегів Норт Чарлстона (Південна Кароліна) в Україну. Наголошується, що Bradley "забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії".

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++08:45++

Париж розглядає запит Києва щодо підготовки пілотів винищувачів

F-16 Фото: Getty Images/AFP/J. Guez

Париж розглядає запит України щодо підготовки пілотів винищувачів, повідомляє Politico з посиланням на помічника міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню. За його даними, міністри оборонних відомств Франції та України мають обговорити це під час телефонної розмови цього тижня.

Голова комітету з оборони Франції у Національній асамблеї Томас Гассілу в розмові з виданням висловив думку, що навчати українських пілотів на французьких винищувачах має сенс, якщо Париж ухвалить рішення про надання Києву літаків.

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++08:30++

Росія продовжує нарощувати сили на Донбасі і готується найближчими місяцями до великого наступу - ймовірно на Луганщині, пише у новому зведенні щодо України американський Інститут вивчення війни (ISW). На думку аналітиків інституту, на це вказують дані, що надходять як з російських, так і з українських і західних джерел.

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++08:25++

Вночі російська армія завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Микола Лукашук. "Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів", - написав він і додав, що внаслідок обстрілів три приватні житлові будинки пошкоджені, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження територій обстрілу триває, зазначив Лукашук і додав, що люди не постраждали.

++07:50++

Норвегія передасть Україні танки Leopard 2 наприкінці березня, повідомив міністр оборони Норвегії Берн Арільд Грам. За його словами, кількість танків ще не визначена, але вони будуть відправлені "без затримки, можливо, наприкінці березня"

++07:30++

Екснайманець ПВК Вагнер Андрій Медведєв, який утік до Норвегії і попросив там політичного притулку, розповів в інтерв'ю CNN, що дезертувати з лав організації його спонукала жорстокість товаришів по службі. "Вони збирали тих, хто не хотів воювати, і розстрілювали їх на очах у новачків, - стверджує Медведєв. - (Одного разу вони) привели двох ув'язнених, які відмовилися йти воювати, розстріляли їх на очах у всіх і закопали просто в траншеях". B CNN додали, що не мали можливості провести незалежну верифікацію облікового запису, з якого спілкувався з ними Медведєв, а ПВК Вагнера "не відповіло на запит про коментар".

++07:20++

Палата громад парламенту Канади закликала уряд країни визнати ПВК Вагнера терористичною організацією. Пропозицію внесла депутат від опозиційної Нової демократичної партії (NDP) Хізер Макферсон. "З огляду на доповіді про порушення прав людини та напади на мирне населення в Україні та інших частинах світу, скоєних підтримуваною владою РФ групою Вагнера, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією", - цитує заяву Макферсон канадський телеканал Global News. Її пропозиція була прийнята іншими членами Палати громад одноголосно.

++07:15++

Бразилія не постачатиме Україні снаряди для Gepard

Да Сілва (л) приймає Олафа Шольца Фото: Ueslei Marcelino/REUTERS

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна не постачатиме Україні снаряди для зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, переданих Німеччиною. Про такі поставки просив бразильське керівництво канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), котрий відвідав Бразилію з офіційним візитом.

На спільній пресконференції із Шольцем да Сілва також ухилився від прямого засудження агресії РФ проти України. Бразильський лідер лише висловив думку, що Москва "зробила класичну помилку", напавши на територію іншої країни і тим самим вчинила "неправильно". Він зазначив, що справжні причини конфлікту здаються йому не такими очевидними.

++07:00++

Німеччина може направити Києву вдесятеро більше танків Leopard 2, ніж пообіцяла раніше, заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв'ю телеканалу "Рада". "Мало дати 14 Leopard і потім сказати, що тепер нормально, ми виконали свій моральний обов'язок перед українцями, можна спокійно спати. Я дякую за 14. Але ваша промисловість може спрямувати ще принаймні вдесятеро більше", - зазначив Мельник.