Використання мін: Україна пообіцяла проаналізувати звіт HRW

Україна проаналізує звіт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, у якому стверджується, що українські військові нібито використовували заборонені протипіхотні міни. Про це повідомило у вівторок, 31 січня, міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Україна взяла до відома звіт міжнародної неурядової організації Human Rights Watch (HRW), який буде належним чином проаналізований причетними установами України", - йдеться у повідомленні.

При цьому у МЗС наголосили, що Україна повною мірою виконує міжнародні зобов'язання, реалізуючи своє право на самозахист. Також, наголошують у відомстві, Україна знищила вже три мільйони протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних ПОМ-3. Цього вимагає Оттавська конвенція (про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення). "Росія ж, напавши на Україну, використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 "Медальйон", - зауважили в МЗС.

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Тому Україна очікує, що HRW спільно з міжнародними партнерами з неурядових організацій та всією світовою спільнотою активізує тиск на РФ з метою "негайного припинення злочинної війни проти України з використанням нею всього спектру негуманної зброї та повернення Росії в міжнародне правове поле", наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

HRW засудила застосування протипіхотних мін в Україні

У своєму звіті, опублікованому 31 січня , HRW повідомила про масове застосування заборонених міжнародними договорами, протипіхотних мін обома сторонами воєнних дій в Україні. Зазначається, що російські війська від самого початку повномасштабного вторгнення багаторазово застосовували в різних областях України протипіхотні міни, зокрема міни-пастки, які приводить у дію сама жертва. Водночас правозахисники закликали українську владу розслідувати випадки ймовірного застосування Збройними силами України протипіхотних мін ПФМ, так званих мін-метеликів" або "мін-пелюстків".

HRW вважає, що, ймовірно, українські війська застосували такі міни в місті Ізюм та його околицях під час російської окупації Харківської області. Унаслідок цього, за даними організації, постраждало близько 50 мирних жителів, зокрема п'ятеро дітей. У міністерстві оборони України наприкінці листопада 2022 року на запит HRW повідомили, що українська армія дотримується міжнародних зобов'язань. Водночас міністерство відмовилося давати коментарі, пославшись на те, що до закінчення війни не повідомлятиме про типи використовуваної зброї.

Обурення українських правозахисників

Звіт HRW обурив українських правозахисників. Так, Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група у спільній заяві вказали, що "HRW фактично підтримує нашого ворога". "Ми переконані, шо в ситуації, коли Україна є об'єктом агресії значно більш могутньої у військовому відношенні держави, публікація такої доповіді принесе велику шкоду, значно більшу, ніж користь від отримання результатів дослідження", - йдеться у заяві, опублікованій у Facebook.

Зазначається, що звіт несе значні репутаційні ризики для України та вплине на зусилля щодо забезпечення постачання західної зброї. Такі звіти підживлюють російську пропаганду та підривають суспільну підтримку постійної військової допомоги Україні з боку західних урядів, наголошують правозахисники. Водночас наголошується, що "використання протипіхотних мін заборонено Оттавською конвенцією, яку Україна ратифікувала, а Росія - ні".

Своєю чергою український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що має до звіту певні зауваження, і вказав на те, що в цій організації позначили на карті Крим як частину Росії. "Звичайно ж, нині карту з сайту зняли. Однак, факт лишається фактом! То що це? Помилка? Чи свідома підтримка окупації?", - написав він у Telegram.