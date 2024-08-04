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Протести проти Мадуро: у Венесуелі затримали 2 тис. людей

Ольга Лебедєва
4 серпня 2024 р.

Правитель Венесуели Ніколас Мадуро пригрозив жорсткими заходами щодо мітингувальників. Опозиція ж обіцяє продовження протестів проти фальсифікації виборів президента.

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Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо на мітингу проти Ніколаса Мадуро в Каракасі 3 серпня 2024 року
Марія Коріна Мачадо на мітингу в Каракасі 3 серпняФото: Matias Delacroix/AP/picture alliance

На протестах після президентських виборів у Венесуелі, переможцем яких втретє оголосили Ніколаса Мадуро, затримали дві тисячі мітингувальників.

Мадуро, виступаючи перед прихильниками 3 серпня, пообіцяв відправити затриманих до в'язниць суворого режиму. "Цього разу пощади не буде", - пригрозив він.

Опозиція обіцяє продовжити протести проти Мадуро

Того ж дня по всій країні відбулися багатотисячні протести, до яких закликала лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо. Вона виступила на мітингу в Каракасі після того, як протягом останніх днів переховувалась, побоюючись арешту.

"Противники венесуельської влади ще ніколи не були настільки сильними, а режим - таким слабким. Ми не підемо з вулиць", - заявила вона.

Кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса Уррутіа на акції не було, зазначає агенція AFP.

Протести проти фальсифікації виборів у Венесуелі

За підсумками липневих виборів президента підконтрольна уряду Венесуели Національна виборча рада офіційно оголосила переможцем Мадуро, який править країною з 2013 року, стверджуючи, що авторитарного політика підтримали 51,2 відсотка виборців. При цьому результати голосування в окремих виборчих округах досі не оприлюднені, а міжнародних спостерігачів на вибори не допустили.

Опозиція наполягає на перемозі Гонсалеса Уррутіа, який, за її твердженням, здобув близько 67 відсотків голосів. На підтвердження цих даних опозиція опублікувала понад 80 відсотків бюлетенів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі.

Після виборів у країні почалися протести проти фальсифікації результатів. За даними неурядової організації Foro Penal, під час протестів загинули щонайменше 16 людей. Мадуро звинуватив Гонсалеса і Мачадо в тероризмі та пригрозив їм 20-річним тюремним ув'язненням.

США визнали переможцем виборів кандидата від опозиції

США визнали переможцем виборів Гонсалеса Уррутіа.

У Вашингтоні піддали різкій критиці виборчі комісії Венесуели за те, що ті не надали жодних результатів з дільниць, попри прохання міжнародної спільноти.

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