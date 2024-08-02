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Блінкен: На виборах у Венесуелі переміг опозиціонер Гонсалес

Дмитро Шварц
2 серпня 2024 р.

США визнали кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен
За словами Блінкена, США та венесуельському народові чітко зрозуміло, що переміг саме Едмундо ГонсалесФото: TED ALJIBE/AFP

Сполучені Штати Америки визнали кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі, відкинувши претензії на перемогу з боку чинного президента Ніколаса Мадуро. Як передає Reuters, про це у четвер, 1 серпня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"З огляду на беззаперечні докази, Сполученим Штатам і, найголовніше, венесуельському народу зрозуміло, що Едмундо Гонсалес Уррутія набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня", - заявив він.

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Заява Блінкена не містила погроз щодо нових санкцій проти Венесуели, хоч держсекретар натякнув на можливі "штрафні дії". Раніше повідомлялось, що Вашингтон розглядає можливість запровадження нових санкцій після суперечливих виборів.

"Ми повністю підтримуємо процес відновлення демократичних норм у Венесуелі і готові розглянути шляхи їхнього зміцнення спільно з нашими міжнародними партнерами", - заявив Блінкен.

Держсекретар США також закликав захистити лідерів венесуельської опозиції та забезпечити їхню безпеку. "Правоохоронні органи і сили безпеки не повинні стати інструментом політичного насильства, що використовується проти громадян, які реалізують свої демократичні права", - сказав він.

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Опозиція не визнає офіційних підсумків виборів

Національна виборча рада Венесуели 29 липня оголосила перемогу на президентських виборах Ніколаса Мадуро, який править країною з 2013 року. За даними виборчої комісії, політик набрав 51,2 відсотка голосів, а опозиціонер Едмундо Гонсалес - 44,2 відсотка. Водночас противники чинної влади стверджують, що отримали доступ до 73,2 відсотка протоколів із виборчих дільниць, які підтверджують впевнену перемогу Гонсалеса. Венесуельська опозиція має намір продовжувати акції проти офіційних підсумків виборів.

Ніколас Мадуро 30 липня звинуватив опозицію у "злочинному насильстві". Він поклав на опозиційного кандидата Гонсалеса "відповідальність за все, що відбувається у Венесуелі, за злочинне насильство, поранених, загиблих, руйнування", передає AFP.

Своєю чергою Гонсалес закликав венесуельську армію "не придушувати народ". "Немає причин для таких переслідувань", - заявив він на багатотисячному мітингу в столиці країни Каракасі.

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