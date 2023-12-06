Мадуро оголосив частину території Гаяни провінцією Венесуели

Ніколас Мадуро заявив, що західна частина Гаяни - Ессекібо - буде 24-м штатом Венесуели. Він розпорядився негайно почати видачу ліцензій на видобуток нафти в цьому багатому на ресурси регіоні.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро за результатами спірного референдуму щодо кордону з Гаяною оголосив західну частину цієї країни - Ессекібо - 24-м штатом Венесуели. На засіданні парламенту у вівторок, 5 грудня, він запропонував подати відповідний законопроєкт.

Мадуро також доручив венесуельському державному нафтовому концерну негайно розпочати видачу ліцензій на розробку нафти, газу та інших корисних копалин у багатому на природні ресурси Ессекібо.

Нафтовим компаніям, що працюють у неделімітованому морі, він дав три місяці на згортання операцій. "Тільки по-хорошому. З повагою до міжнародного права, з повагою до законів, з повагою добросусідства", - сказав Мадуро.

Він також повідомив, що найближчим часом в усі навчальні заклади країни надішлють нову мапу Венесуели, яка включатиме штат Гаяна-Ессекібо.

Спірний референдум

3 грудня у Венесуелі відбувся спірний референдум, на якому, за офіційними даними, 95 відсотків громадян висловилися за включення Ессекібо до складу їхньої країни.

Президент Гаяни Ірфаан Алі назвав референдум приводом для анексії регіону Венесуелою. Генеральний прокурор Гаяни Аніл Нандлалл заявив, що звернеться з проханням про допомогу до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, якщо Венесуела зробить подальші кроки.

На Ессекібо припадає дві третини наземної території Гаяни. Там мешкає 125 тисяч із 800-тисячного населення країни.

Багатий на нафту регіон

Венесуела вже понад пів століття висуває претензії на Ессекібо. Її апетити посилилися після того, як у 2015 році нафтовий концерн ExxonMobil відкрив у регіоні багаті родовища нафти. У жовтні цього року в Ессекібо відкрили ще одне велике нафтове родовище, що збільшує нафтові резерви Гаяни до щонайменше 10 мільярдів барелів. Це більше, ніж у Кувейту або Об'єднаних Арабських Еміратів.

17 лютого 1966 року Венесуела та Гаяна підписали Женевський договір, який зробив Гаяну правонаступницею Британської імперії в питанні вирішення територіальних суперечок у цьому регіоні. У 1999 році третейський суд у Парижі визнав територію Ессекібо частиною Гаяни.

Влада Гаяни звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб домогтися підтвердження цього рішення. Суд зобов'язав Венесуелу не вживати дій, які б оскаржували контроль Гаяни над цією територією.