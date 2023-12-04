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Гаяна

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Гаяна", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Новини

6 грудня 2023 р.

Мадуро оголосив частину території Гаяни провінцією Венесуели

4 грудня 2023 р.

У Венесуелі 95% підтримали територіальні претензії до Гаяни