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Гаяна
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Гаяна", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Новини
06.12.2023
6 грудня 2023 р.
Мадуро оголосив частину території Гаяни провінцією Венесуели
04.12.2023
4 грудня 2023 р.
У Венесуелі 95% підтримали територіальні претензії до Гаяни
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