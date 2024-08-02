Аргентина і Уругвай визнають президентом Венесуели Гонсалеса

Аргентина і Уругвай після США визнали переможцем президентських виборів у Венесуелі кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса Уррутіа. Виборча комісія країни оголосила переможцем чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

Аргентина визнала опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутіа обраним президентом Венесуели, заявила у п'ятницю, 2 серпня, міністерка закордонних справ країни. "Ми всі можемо підтвердити, без сумніву, що законним переможцем і обраним президентом є Едмундо Гонсалес", - написала Діана Мондіно в соціальній мережі X.

Мондіно заявила, що рішення було ухвалене після того, як опозиція опублікувала результати голосування на президентських виборах в інтернеті.

Аргентина приєдналася до США і Перу, які також визнали Едмундо Гонсалеса Уррутіа законним переможцем виборів, наголошує AFP. Аргентина є однією з восьми критично важливих латиноамериканських країн, чиїх дипломатів попросили залишити Венесуелу. Каракас також відкликав своїх дипломатів з цих країн, нагадує AFP.

Уругвай також вважає Едмундо Гонсалеса переможцем виборів

Уряд Уругваю також визнав кандидата від опозиції законним переможцем виборів у Венесуелі, відкинувши оголошену перемогу чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

"На основі беззаперечних доказів для Уругваю очевидно, що Едмундо Гонсалес Уррутія отримав більшість голосів на президентських виборах у Венесуелі. Ми сподіваємося, що воля венесуельського народу буде поважатися", - написав міністр закордонних справ Омар Паганіні в соціальній мережі X.

Опозиція не визнає офіційних підсумків виборів

Національна виборча рада Венесуели 29 липня оголосила перемогу на президентських виборах Ніколаса Мадуро, який править країною з 2013 року. За даними виборчої комісії, політик набрав 51,2 відсотка голосів, а опозиціонер Едмундо Гонсалес - 44,2 відсотка. Водночас противники чинної влади стверджують, що отримали доступ до 73,2 відсотка протоколів із виборчих дільниць, які підтверджують впевнену перемогу Гонсалеса. Венесуельська опозиція має намір продовжувати акції проти офіційних підсумків виборів.

Ніколас Мадуро 30 липня звинуватив опозицію у "злочинному насильстві". Він поклав на опозиційного кандидата Гонсалеса "відповідальність за все, що відбувається у Венесуелі, за злочинне насильство, поранених, загиблих, руйнування", передає AFP.

Своєю чергою Гонсалес закликав венесуельську армію "не придушувати народ". "Немає причин для таких переслідувань", - заявив він на багатотисячному мітингу в столиці країни Каракасі.