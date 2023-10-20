Президентка Єврокомісії: Росія і ХАМАС схожі між собою

РФ і ХАМАС отримують зброю від Ірану, що робить їх схожими, вважає Урсула фон дер Ляєн. Президент України Володимир Зеленський подякував їй за "сильні слова".

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) провела паралелі між Росією та палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС (визнане терористичною організацією в Європейському Союзі, США та Ізраїлі. - Ред.) у контексті їхньої співпраці з Іраном.

"Іран, покровитель ХАМАСу, лише хоче розпалити вогонь хаосу. Росія, клієнт Ірану у воєнний час, уважно спостерігає. Росія та ХАМАС схожі", - цитує агенція Reuters слова фон дер Ляєн під час виступу з лекцією в Університеті Гудзона у Вашингтоні у четвер, 19 жовтня, за американським часом.

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Ризик розростання конфлікту на Близькому Сході - реальний

Президентка Єврокомісії засудила "злу роль, яку Іран відіграє за лаштунками", додавши, що той "безсумнівно" постачає 93 відсотки зброї, яку використовує ХАМАС.

Зважаючи на це, вона назвала життєво важливим продовження і розширення санкцій проти Ірану, а також протидію ухиленню від них.

Так само Захід має боротися і з обходом обмежень Росією, додала фон дер Ляєн. На її переконання, санкції, накладені через вторгнення в Україну, руйнують економіку РФ.

Президентка Єврокомісії також зазначила: існує ризик того, що військове протистояння Ізраїлю нападам бойовиків ХАМАСу розшириться у регіоні Близького Сходу. "Ми бачили, як арабські вулиці наповнюються гнівом у всьому регіоні. Отже, ризик регіонального поширення реальний", - наголосила вонаа.

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Зеленський подякував фон дер Ляєн за "сильні слова"

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що цінує "сильні слова" фон дер Ляєн у виступі щодо перемоги України у війні, розв'язаній проти нею Росією, та необхідності для союзників прискорити цю перемогу.

"Диктатори й терористи можуть думати, що вони здатні знищити вільні нації або перечекати нашу рішучість захищатися. Насправді вони сильно помиляються. Ми стоятимемо твердо й упевнено стільки, скільки буде потрібно для нашої перемоги", - написав Зеленський у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Він додав, що "нині час для єдності та рішучості", і необхідно подвоїти зусилля "для захисту життя, свободи та ґрунтованого на правилах міжнародного порядку від терору й агресії".

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