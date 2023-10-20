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Президентка Єврокомісії: Росія і ХАМАС схожі між собою

Степан Смишляєв
20 жовтня 2023 р.

РФ і ХАМАС отримують зброю від Ірану, що робить їх схожими, вважає Урсула фон дер Ляєн. Президент України Володимир Зеленський подякував їй за "сильні слова".

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Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн
Росія і ХАМАС отримують зброю від Ірану, що робить їх схожими, вважає Урсула фон дер ЛяєнФото: Fermin Rodriguez/AP Photo/picture alliance

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) провела паралелі між Росією та палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС (визнане терористичною організацією в Європейському Союзі, США та Ізраїлі. - Ред.) у контексті їхньої співпраці з Іраном.

"Іран, покровитель ХАМАСу, лише хоче розпалити вогонь хаосу. Росія, клієнт Ірану у воєнний час, уважно спостерігає. Росія та ХАМАС схожі", - цитує агенція Reuters слова фон дер Ляєн під час виступу з лекцією в Університеті Гудзона у Вашингтоні у четвер, 19 жовтня, за американським часом.

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Ризик розростання конфлікту на Близькому Сході - реальний

Президентка Єврокомісії засудила "злу роль, яку Іран відіграє за лаштунками", додавши, що той "безсумнівно" постачає 93 відсотки зброї, яку використовує ХАМАС.

Зважаючи на це, вона назвала життєво важливим продовження і розширення санкцій проти Ірану, а також протидію ухиленню від них.

Так само Захід має боротися і з обходом обмежень Росією, додала фон дер Ляєн. На її переконання, санкції, накладені через вторгнення в Україну, руйнують економіку РФ.

Президентка Єврокомісії також зазначила: існує ризик того, що військове протистояння Ізраїлю нападам бойовиків ХАМАСу розшириться у регіоні Близького Сходу. "Ми бачили, як арабські вулиці наповнюються гнівом у всьому регіоні. Отже, ризик регіонального поширення реальний", - наголосила вонаа.

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Зеленський подякував фон дер Ляєн за "сильні слова"

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що цінує "сильні слова" фон дер Ляєн у виступі щодо перемоги України у війні, розв'язаній проти нею Росією, та необхідності для союзників прискорити цю перемогу.

"Диктатори й терористи можуть думати, що вони здатні знищити вільні нації або перечекати нашу рішучість захищатися. Насправді вони сильно помиляються. Ми стоятимемо твердо й упевнено стільки, скільки буде потрібно для нашої перемоги", - написав Зеленський у соціальній мережі X (колишній Twitter). 

 

Він додав, що "нині час для єдності та рішучості", і необхідно подвоїти зусилля "для захисту життя, свободи та ґрунтованого на правилах міжнародного порядку від терору й агресії".

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