Байден: Путін та ХАМАС мають спільну рису

Президент США Джо Байден оголосив про запит до Конгресу на виділення нового пакету допомоги для України та Ізраїлю.

Президент США Джо Байден заявив, що звернеться до Конгресу з терміновим запитом щодо фінансування масштабного пакета допомоги, яка, зокрема, призначатиметься Україні та Ізраїлю. Він не уточнив вартість пакету, але раніше американські ЗМІ писали про виділення понад 100 мільярдів доларів допомоги. Пакет також включатиме гроші для Тайваню та безпеки кордонів США.

"Це розумна інвестиція, яка буде давати дивіденди для американської безпеки на покоління вперед", - зазначив Байден під час звернення з Овального кабінету, яке за київським часом транслювалося в ніч на п'ятницю, 20 жовтня.

Байден: І Путін, і ХАМАС хочуть знищити сусідню демократію

Він наголосив, що на тлі ескалації ситуації в Ізраїлі США не забувають про війну Росії проти України.

"Ми не забуваємо про братські могили, тіла, знайдені зі слідами тортур. Зґвалтування, які використовувалися росіянами як зброя. Тисячі і тисячі українських дітей, силою вивезені в Росію, вкрадені у їхніх батьків", - заявив Байден.

Хоча президент РФ Володимир Путін та палестинський ісламістський рух ХАМАС (визнаний терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США - Ред.) представляють різні загрози, продовжив американський президент, у них є спільна риса – обидва прагнуть знищити сусідню демократію.

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Байден наголосив, що ці конфлікти, які можуть здатися дуже далекими від США, важливі, адже успіх Ізраїлю та України має значення для національної безпеки США.

"Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади і контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. Путін вже погрожує "нагадати" Польщі, що їхні західні землі були "подарунком Росії". Один з його радників, колишній президент РФ, назвав Естонію, Латвію і Литву "балтійськими провінціями Росії". І це наші союзники по НАТО", - сказав Байден.

Байден: Україна звільнила вже понад половину окупованої території

Крім того, президент США наголосив на успіху України на полі бою. "Коли Путін вторгнувся в Україну, він думав, що захопить Київ і всю Україну за лічені дні. Минуло більше року – Путін зазнав поразки. І продовжує зазнавати. Київ все ще стоїть завдяки сміливості українців. Україна відвоювала понад 50 відсотків територій, які російські війська колись окупувала", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що Америка не може допустити і не допустить перемоги "терористів як ХАМАС і тиранів як Путін". "Я відмовляюся це допускати. У такі моменти ми повинні пам'ятати, хто ми. Ми - Сполучені Штати Америки. І немає нічого, що нам не під силу, якщо ми робимо це разом", - сказав Байден.

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