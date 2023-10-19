Байден проситиме Конгрес про $60 млрд для України - NBC

Американські конгресмени почали отримувати деталі нового пакету фінансування, який адміністрація президента США Джо Байдена має представити Конгресу цього тижня. Хоча пакет ще не фіналізований, він, ймовірно, передбачатиме виділення 60 мільярдів доларів на допомогу для України та ще 40 мільярдів доларів для Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканського кордону. Про це пише NBC News із посиланням на джерела у Конгресі увечері у середу, 18 жовтня.

Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде подано на фінансовий рік, що закінчиться у вересні наступного року, становитиме близько 100 мільярдів доларів, повідомили виданню чотири джерела, безпосередньо залучені до процесу. Очікується, що адміністрація Байдена офіційно подасть Конгресу запит 20 жовтня, розповіли співрозмовники NBC News.

Напередодні Байден також оголосив про виділення 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу як Сектору Гази, так і Західному берегу річки Йордан.

Байден виголосить промову щодо Ізраїлю та України

Крім того, як повідомили в пресслужбі Білого дому, в четвер, 19 жовтня, Байден звернеться до американців через напади на Ізраїль бойовиків ХАМАСу, який визнаний терористичною організацією в ЄС, США та Ізраїлі, та війну Росії проти України.

Промову він виголосить з Овального кабінету. За київським часом це буде 3 ночі 20 жовтня.

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