Україна отримала від США 31 обіцяний танк Abrams

Сполучені Штати передали Україні всі танки M1A1 Abrams, які раніше адміністрація Байдена пообіцяла надати Києву. Йдеться про 31 танк цього типу, повідомив у вівторок, 17 жовтня, речник армії США в Європі та Африці, полковник Мартін О'Доннелл у коментарі мовнику "Голос Америки".

Як поінформував військовий речник, всі українці, яких відправили до Німеччини для проходження курсу навчання на цих танках від американських інструкторів, повернулися в Україну разом із боєприпасами та запчастинами до танків.

"Свою частину угоди ми виконали. Відтепер вони (Сили оборони України. - Ред.) мають визначити, коли й де саме застосувати ці засоби", - прокоментував О'Доннелл.

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Водночас американські офіцери припускають, що може минути певний час, перш ніж Abrams опиняться на полі бою в Україні, оскільки українські війська мають переконатись, що у них є необхідні елементи підтримки, а також їм потрібно визначати, коли й де застосувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ.

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"Гадаю, що Україна ретельно виважуватиме, коли й де вона буде їх використовувати. Танк Abrams - це збіса добра бронетехніка, але не панацея. Зрештою, рішучість України домогтися прориву - найважливіший фактор", - сказав О'Доннелл.

25 вересня у Києві повідомили про прибуття перших американських танків Abrams в Україну.

Нагадаємо, дотепер Україна попросила в західних партнерів сотні сучасних танків західних зразків для контрнаступу. Утім, поки що до ЗСУ надійшли десятки таких танків. Крім Abrams, до категорії сучасних танків, які отримує Україна, належать також британський Challenger та німецький Leopard 2 різних модифікацій. Водночас Україна отримує від західних партнерів і ті моделі бронетехніки, які на Заході вже не використовуються, зокрема танк Leopard 1.