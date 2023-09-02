США відправлять Україні боєприпаси зі збідненим ураном - ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена вперше надішле до України бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Ці снаряди будуть частиною нового пакету військової допомоги, який планують представити наступного тижня, повідомило в ніч на суботу, 2 вересня, агентство Reuters із посиланням на проєкти документів і підтвердження двох офіційних осіб.
За словами американського чиновника, майбутній пакет допомоги вартуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів - його вміст ще уточнюється. Боєприпаси зі збідненим ураном, що увійдуть до нього, можуть випускатися з американських танків Abrams, які, як пише агенція, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями. Напередодні видання Politico повідомило, що Україна в середині вересня отримає перші 10 з 31 обіцяного "Абрамса".
Навесні тисячі снарядів зі збідненим ураном Україні передала Великобританія для танків Challenger.
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Що таке збіднений уран
Збіднений уран - це метал, побічний продукт, який утворюється при збагаченні урану для атомних електростанцій. Його радіоактивність менша, ніж у природного, а одна з головних властивостей - висока щільність (вона на 70 відсотків перевищує щільність свинцю). Це, а також відносна дешевизна металу, роблять його привабливим для оборонної промисловості.
Принцип дії снаряда зі збідненим ураном такий: він не вибухає, а прошиває броню танка, спричиняючи займання його боєкомплекту та палива. У разі влучання у ціль виникають надзвичайно високі температури, снаряд плавиться і частково випаровується, а урановий пил, що утворився, займається.
Боєприпаси зі збідненим ураном потенційно можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я людини. Вважають, що ризик незначний, але рекомендується по можливості не використовувати їх у густонаселених районах.
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