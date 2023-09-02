США відправлять Україні боєприпаси зі збідненим ураном - ЗМІ

Як пише Reuters, США невдовзі оголосять про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams. Раніше такі боєприпаси ЗСУ вже надала Великобританія для танків Challenger.

Адміністрація президента США Джо Байдена вперше надішле до України бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Ці снаряди будуть частиною нового пакету військової допомоги, який планують представити наступного тижня, повідомило в ніч на суботу, 2 вересня, агентство Reuters із посиланням на проєкти документів і підтвердження двох офіційних осіб.

За словами американського чиновника, майбутній пакет допомоги вартуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів - його вміст ще уточнюється. Боєприпаси зі збідненим ураном, що увійдуть до нього, можуть випускатися з американських танків Abrams, які, як пише агенція, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями. Напередодні видання Politico повідомило, що Україна в середині вересня отримає перші 10 з 31 обіцяного "Абрамса".

Навесні тисячі снарядів зі збідненим ураном Україні передала Великобританія для танків Challenger.

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Що таке збіднений уран

Збіднений уран - це метал, побічний продукт, який утворюється при збагаченні урану для атомних електростанцій. Його радіоактивність менша, ніж у природного, а одна з головних властивостей - висока щільність (вона на 70 відсотків перевищує щільність свинцю). Це, а також відносна дешевизна металу, роблять його привабливим для оборонної промисловості.

Принцип дії снаряда зі збідненим ураном такий: він не вибухає, а прошиває броню танка, спричиняючи займання його боєкомплекту та палива. У разі влучання у ціль виникають надзвичайно високі температури, снаряд плавиться і частково випаровується, а урановий пил, що утворився, займається.

Боєприпаси зі збідненим ураном потенційно можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я людини. Вважають, що ризик незначний, але рекомендується по можливості не використовувати їх у густонаселених районах.

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