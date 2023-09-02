  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

США відправлять Україні боєприпаси зі збідненим ураном - ЗМІ

Роман Губа
2 вересня 2023 р.

Як пише Reuters, США невдовзі оголосять про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams. Раніше такі боєприпаси ЗСУ вже надала Великобританія для танків Challenger.

https://p.dw.com/p/4VsFK
Американський танк M1A1-Abrams
Снаряди зі збідненим ураном призначені для танків Abrams, які мають бути доставлені в Україну у вересні.Фото: Matthias Merz/dpa/picture alliance

Адміністрація президента США Джо Байдена вперше надішле до України бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Ці снаряди будуть частиною нового пакету військової допомоги, який планують представити наступного тижня, повідомило в ніч на суботу, 2 вересня, агентство Reuters із посиланням на проєкти документів і підтвердження двох офіційних осіб.

За словами американського чиновника, майбутній пакет допомоги вартуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів - його вміст ще уточнюється. Боєприпаси зі збідненим ураном, що увійдуть до нього, можуть випускатися з американських танків Abrams, які, як пише агенція, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями. Напередодні видання Politico повідомило, що Україна в середині вересня отримає перші 10 з 31 обіцяного "Абрамса".

Навесні тисячі снарядів зі збідненим ураном Україні передала Великобританія для танків Challenger. 

Читайте також: Лондон: Немає підстав для ядерної ескалації через збіднений уран

Що таке збіднений уран

Збіднений уран - це метал, побічний продукт, який утворюється при збагаченні урану для атомних електростанцій. Його радіоактивність менша, ніж у природного, а одна з головних властивостей - висока щільність (вона на 70 відсотків перевищує щільність свинцю). Це, а також відносна дешевизна металу, роблять його привабливим для оборонної промисловості.

Принцип дії снаряда зі збідненим ураном такий: він не вибухає, а прошиває броню танка, спричиняючи займання його боєкомплекту та палива. У разі влучання у ціль виникають надзвичайно високі температури, снаряд плавиться і частково випаровується, а урановий пил, що утворився, займається.

Боєприпаси зі збідненим ураном потенційно можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я людини. Вважають, що ризик незначний, але рекомендується по можливості не використовувати їх у густонаселених районах. 

Читайте також: Україна надала США п'ять обіцянок щодо касетних боєприпасів

 

Танки M1 Abrams для ЗСУ: переваги і недоліки

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ігор Коломойський

Коломойському вручили підозру

Політика2 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Культура1 вересня 2023 р.31:09 хв.
Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Конфлікти1 вересня 2023 р.
external

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Конфлікти1 вересня 2023 р.04:18 хв.
external

Як працюють листоноші на війні

Як працюють листоноші на війні

Конфлікти1 вересня 2023 р.02:28 хв.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (праворуч) і його заступник Губерт Айванґер

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Політика1 вересня 2023 р.
Рріздвяна служба ПЦУ для військових ЗСУ в Михайлівському золотоверхому соборі, 6 січня 2023 року

Історична реформа календаря ПЦУ набула чиності

Історична реформа календаря ПЦУ набула чиності

Релігія1 вересня 2023 р.
На головну сторінку