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Україна надала США п'ять обіцянок щодо касетних боєприпасів

Степан Смишляєв
3 год. тому

Київ пообіцяв Вашингтону не використовувати касетні боєприпаси на території РФ і в містах, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Міністри оборони України Олексій Резніков (праворуч) і США Ллойд Остін (ліворуч)
Міністр оборони Олексій Резніков передав США п'ять принципів, яких зобов'язалася дотримуватися Україна при використанні касетних боєприпасівФото: Simon Wohlfahrt/AFP/Getty Images

Перед тим, як США вирішили надати Україні касетні боєприпаси, міністр оборони Олексій Резніков передав американським партнерам перелік з п'яти принципів, яких Київ обіцяє дотримуватися при використанні цих озброєнь. Про це міністр повідомив у Twitter в ніч на суботу, 8 липня.

"Щодо касетних боєприпасів у нас є п'ять ключових принципів, яких ми будемо дотримуватися і про які ми чітко повідомили всіх наших партнерів, включаючи США. Про ці п'ять принципів я особисто письмово поінформував наших американських партнерів давно", - зазначив Резніков.

  • Перший принцип - Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації власних територій. Їх не застосовуватимуть в міжнародно визнаних кордонах РФ.
  • Другий - не використовувати касетні боєприпаси в міських районах, щоб уникати ризиків для мирного населення. Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в місцях скупчення російських військових, для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для українських військових.
  • Третій - Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися.
  • Четвертий - визначення територій, де застосовувалися касетні боєприпаси, пріоритетними для розмінування після їхньої деокупації.
  • П'ятий - звітування партнерам про використання цих озброєнь і про їхню ефективність, щоб забезпечити належний контроль.

Резніков подякував США за рішення передати касетні боєприпаси, зазначивши, що вони "суттєво допоможуть" деокупувати території України, "рятуючи життя українських солдатів".

Він також нагадав, що Росія невибірково використовує такі озброєння "з першого дня неспровокованої широкомасштабної агресії". Зокрема, у лютому-березні 2022 року Харків зазнав "невпинного бомбардування російськими касетними боєприпасами", зазначив міністр.

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Міністри оборони України Олексій Резніков (праворуч) і США Ллойд Остін (ліворуч)

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