США оголосили про надання Україні касетних боєприпасів

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки у п'ятницю, 7 липня, оголосило про надання чергового пакету військової допомоги Україні, який, зокрема, включатиме касетні боєприпаси. Загальна сума цього пакету складає 800 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону , пакет допомоги Україні включатиме 155-міліметрові артилерійські снаряди, серед яких касетні - DPICM (Dual-purpose improved conventional munition). На сайті міноборони США не уточнюється кількість таких боєприпасів. Однак радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі заявив, що мова йде про тисячі снарядів. Україна, за його словами, отримає версію боєприпасів зі зниженим "коефіцієнтом відмови", тобто меншою кількістю суббоєприпасів, які не вибухають і становлять згодом небезпеку для цивільних.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, деякі касетні боєприпаси залишають після себе боєприпаси з високим відсотком нерозірваних бомб - у деяких випадках до 40 відсотків. Утім, частка боєприпасів, що не вибухають, для боєприпасів, які будуть доставлені в Україну, становить менше 3 відсотків, пише AP.

Читайте також: Навіщо Україні касетні боєприпаси від США?

Саме через небезпеку для цивільного населення США зволікали з передачею Україні касетних боєприпасів, зауважив Салліван. "Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик для цивільного населенню від боєприпасів, що не вибухнули. Саме тому ми відкладали рішення так довго, як тільки могли", - пояснив він. Водночас Салліван наголосив, що існує величезний ризик заподіяння шкоди цивільним, якщо російські війська та танки захоплять більше української території. Також Салліван додав, що Україна надала Вашингтону письмові запевнення, що мінімізує ризик для цивільного населення при використанні касетних бомб, пише Reuters.

Stinger, Bradley, боєприпаси для Patriot та HIMARS

Крім того, як зазначили в Пентагоні, Україна в рамках пакету отримає 105-міліметрові артилерійські снаряди, 32 бойові машини піхоти Bradley, 32 бронетранспортера Stryker, 31-ну 155-мм гаубицю, боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot та реактивних ракетних систем HIMARS, ракети AIM-7, зенітні комплекси Stinger.

Також у межах цього пакету Вашингтон надасть Україні: обладнання для розмінування, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin та інші протитанкові системи, високоточні авіаційні боєприпаси, дрони Penguin, 27 машин для підйому техніки та 10 буксирувальників. Крім цього, США передадуть підривні боєприпаси та системи для подолання перешкод, стрілецьку зброю та понад 28 мільйонів патронів.

Читайте також: ЄС погодив план виробництва боєприпасів для допомоги Україні

Включно з новим пакетом допомоги, США виділили вже понад 42 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні за час президенства Джо Байдена. Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, ця сума вже перевищила 41,3 мільярда доларів.