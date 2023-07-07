В HRW попереджають про небезпеку касетних боєприпасів

Застосування касетних боєприпасів має довготривалі та серйозні наслідки для цивільного населення, попереджають у Human Rights Watch. Там вважають, що Україна має інші варіанти прискорити кінець війни.

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch попереджають, що застосування касетних боєприпасів несе більше ризиків для цивільного населення, ніж ефекту у відсічі російському вторгненню. Про це у п'ятницю, 7 липня, заявив старший науковий співробітник відділу криз і конфліктів HRW Річард Вейр у коментарі DW.

"Окрім негайного ефекту, який має ця зброя, вона має довготривалі та серйозні наслідки для цивільного населення. Багато з цих суббоєприпасів не вибухають і наражають цивільних протягом десятиліть на небезпеку", - наголосив він. Таким чином, переконує Вейр, застосування касетних боєприпасів несе більше ризиків для цивільного населення, ніж ефекту у відсічі російського вторгнення. Крім того, представник HRW переконаний, що Україна має інші варіанти прискорити кінець війни, не вдаючись до застосування касетних бомб. Втім, Вейр не уточнив, про які саме варіанти йдеться.

Також правозахисник наголосив, що утриматися від використання касетних боєприпасів повинна і Росія. "Ми не фокусуємося лише на Україні. Йдеться про всі сторони, не лише в Україні та Росії, а всюди, через надзвичайну шкоду, яку ця зброя завдає цивільному населенню і продовжує завдавати їм ще довго після закінчення війни", - наголосив він.

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HRW - проти передачі Україні касетних боєприпасів

Напередодні низка ЗМІ повідомила про плани США надати новий пакет військової допомоги Україні, який, зокрема, включатиме касетні боєприпаси. HRW виступила проти цього рішення, заявивши, що передача цієї зброї "неминуче призведе до довгострокових страждань цивільного населення та підірве міжнародну неприйнятність її використання". В організації також звинуватили РФ і Україну у "широкому використанні касетних боєприпасів".

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Правозахисників розкритикував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, заявивши, що вони таким чином намагаються зірвати постачання зброї Україні. "Лише вдумайтесь: абсолютно божевільні російські головорізи вторгаються в Україну, розв'язуючи жорстоку війну геноцидного типу, вбиваючи цивільне населення, влаштовуючи публічні страти, ґвалтуючи жінок, викрадаючи дітей, атакуючи великі міста крилатими ракетами… Водночас поруч стоїть "правозахисна організація" із записником та звинувачує… український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе за підсумками міжнародних конвенцій 2005 року та Будапештського меморандуму", - написав він у Twitter.

Також, на думку Подоляка, правозахисники розв'язують агресивну лобістську кампанію зі зриву надання зброї Україні. "Це що, прикол? Пранк? Чи інвазія російської агентури у різні глобальні "офіси" остаточно знищила моральні імперативи?", - риторично запитав він.

Нагадаємо, раніше ООН та Україна неодноразово фіксувала використання касетних боєприпасів російськими військами.

Касетні бомби не є високочастотною зброєю та у разі застосування у житлових районах міста можуть призводити до значних втрат серед населення. Цей вид озброєння було заборонено Дублінською конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року, до якої приєдналися 123 країни. Серед них - більшість країн-членів НАТО, однак США, Росія та Україна не приєдналися до цього міжнародного договору.