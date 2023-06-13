США дадуть Україні танкові снаряди зі збідненим ураном - ЗМІ

За даними американського видання The Wall Street Journal, Білий дім збирається схвалити передачу ЗСУ боєприпасів зі збідненим ураном для танків Abrams. Раніше такі снаряди до Challenger Україні передала Великобританія.

Адміністрація президента США Джо Байдена може схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для американських танків M1 Abrams, повідомляє у вівторок, 13 червня, The Wall Street Journal (WSJ ) із посиланням на анонімних чиновників.

Як пише видання, міністерство оборони США (Пентагон) наполегливо рекомендувало забезпечити танки, які будуть надані Збройним силам України (ЗСУ), саме такими боєприпасами. Високопоставлений представник Білого дому підтвердив, що перешкод для такого рішення немає. Втім, як зауважують журналісти, деякі чиновники занепокоєні, що такі снаряди можуть становити небезпеку для здоров'я людей та довкілля.

Аналогічні снаряди від Лондона

У березні міністерство оборони Великобританії оголосило, що постачатиме Україні боєприпаси за збідненим ураном, призначені для знищення танків і бронетехніки. Там наголосили, що незалежні дослідження вчених засвідчили: будь-який вплив на здоров'я людей та довкілля від використання таких боєприпасів, імовірно, буде низьким.

Наприкінці квітня в Лондоні повідомили, що вже передали ЗСУ тисячі таких снарядів для раніше наданих британських танків Challenger 2.

Гостра реакція Росії

Президент РФ Володимир Путін, реагуючи на передачу таких озброєнь, заявив, що "колективний Захід" починає застосовувати в Україні "зброю з ядерним компонентом".

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі зауважив, що наявність слова "уран" у назві боєприпасів ще не робить їх ядерною зброєю, а в міноборони країни сказали: "Британська армія застосовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати".

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