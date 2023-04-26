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Ілюстративне фото артилерійських боєприпасівФото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Лондон: ЗСУ отримали снаряди зі збідненим ураном

Ольга Журавльова
50 хв. тому

Україна отримала обіцяні снаряди зі збідненим ураном, повідомили в британському міноборони. Лондон не зобов'язаний їх відстежувати та знешкоджувати.

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Великобританія відправила Україні обіцяні бронебійні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger. Про це повідомив заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Гіппі.

"Ми відправили Україні тисячі одиниць боєприпасів для Challenger 2, зокрема бронебійні снаряди зі збідненим ураном. З міркувань оперативної безпеки ми не коментуватимемо показники використання Україною наданих боєприпасів", - йдеться у письмових відповідях Гіппі на запити члена Палати громад Кенні Макаскілла, оприлюднених 25 квітня.

Крім цього, заступник міністра оборони повідомив, що передані Україні танки Challenger 2 та боєприпаси зі збідненим ураном тепер перебувають під контролем ЗСУ, і британське міноборони не відстежує місця, звідки українські сили стріляють цими снарядами.

Окрім того, Гіппі зазначив, що Великобританія не зобов'язана у майбутньому допомагати Україні знешкодити снаряди зі збідненим ураном, випущені з танків Challenger 2.

Читайте також: Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Реакція РФ на постачання боєприпасів

У посольстві Росії у Великоританії розкритикували ці повідомлення із Лондона. Російське дипломатичне відомство заявило, що Україні нібито відведена роль "радіоактивного "могильника" і припустило, що ці "токсичні боєприпаси" можуть мати "тяжкі наслідки для здоров'я місцевих жителів та екології в регіоні".

Зазначимо, що снаряди зі збідненим ураном призначені насамперед для знищення танків і бронетехніки. У британському оборонному відомстві раніше заявляли, що незалежні дослідження вчених засвідчили, що будь-який вплив на здоров'я людей та довкілля від використання таких боєприпасів, імовірно, буде низьким.

Читайте також: Лондон: Немає підстав для ядерної ескалації через збіднений уран

Снарядний голод: ЗСУ бракує боєприпасів

 

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