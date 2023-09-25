Перші танки Abrams прибули в Україну - Зеленський

США вже передали ЗСУ перші "Абрамси", повідомило NYT і підтвердив Володимир Зеленський.

Збройні сили України (ЗСУ) вже отримали від США перші танки Abrams. Про це в понеділок, 25 вересня, першим повідомило американське видання The New York Times (NYT) із посиланням на джерела. Згодом інформацію офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Хороші новини від міністра (оборони України Рустема. - Ред.) Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - написав він у соціальних мережах.

Кількість переданих танків не уточнюється. Раніше очікувалось, що до жовтня Україна отримає 10 "Абрамсів". Всього США пообіцяли передати 31 танк. Решта, як пише NYT , має надійти "найближчими місяцями".

У серпні 200 українських танкістів завершили підготовку на "Абрамсах" у Німеччині.

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