65 військових з оприлюдненого РФ списку дійсно мали обміняти

Штаб з поводження з полоненими підтвердив, що 65 військових з російського пропагандистського списку мали поверенути в Україну 24 січня. Там суніваються, що Іл-76, який впав на Бєлгородщині, міг перевозити таку кількість.

У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в п'ятницю, 26 січня, відбулася зустріч з родичами українських військових, полонених рсійськими окупантами. Головною темою було падіння російського військового літака Іл-76М у Бєлгородській області РФ 24 січня.

Росія стверджує, що на борту літака було 65 українських військовополонених, яких везли на обмін, і всі вони загинули.

Секретар коорштабу Дмитро Усов повідомив, що у відповідь на звернення України російська сторона послалась на список, опублікований російськими пропагандистами. "Штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня", - йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі.

Усов зазначив, що родичі військових з цього списку після перегляду відеоматеріалів нібито з місця катастрофи, теж оприлюднених російською пропагандою, "наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних".

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Сумніви щодо російської версії

Голова коордштабу, начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив на зустрічі, що "наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту літака".

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань", - сказав він.

Перший заступник голови Служби безпеки України (СБУ) Сергій Андрущенко запевнив, що "Україна буде задіювати всі інструменти, аби з'ясувати істині причини того, що сталося, і те, хто або що насправді перевозилося в літаку". Він зауважив, що для збору всієї необхідної інформації потрібно більше часу.

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Росія стверджує, що Іл-76 збила Україна. Українські посадовці коментують можливу причетність до збиття літака залишаючи простір для трактувань.