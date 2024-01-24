Падіння літака Іл-76: Генштаб ЗСУ і розвідка зробили заяви

Збройні сили України повідомили про роботу української авіації на Бєлгородсько-Харківському напрямку. У ГУР МО не мають достовірної інформації про полонених на борту Іл-76, але розповіли деталі обміну, який готували.

Збройні сили України (ЗСУ) задля зменшення ракетної загрози з боку Російської Федерації не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.

Про це йдеться у заяві генерального штабу ЗСУ у середу, 24 січня, за декілька годин після падіння на території Бєлгородської області Росії військово-транспортного літака Іл-76. При цьому конкретних згадок про аварію і жодних деталей про те, чи були на борту українців, у повідомленні не вказано.

Також Генштаб зазначив, що за останній тиждень російські військові нанесли 19 ракетних ударів по Харківській області із застосуванням 26 ракет комплексу С-300 та трьох ракет "Іскандер-М", внаслідок чого загинуло 16 людей, у тому числі одна дитина, а ще 78 осіб було поранено.

"Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо пов'язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - йдеться у заяві.

ГУР МО не має достовірної інформації про українців на борту Іл-76

Головне управління розвідки України, у свою чергу, заявило, що не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака Іл-76 та в якій кількості. Але підкреслили, що запланований обмін полоненими не відбувся.

"Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці. Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому", - пояснили в ГУР МО.

У розвідці підкреслили, що зазвичай доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - вважають у ГУР.

Падіння літака Іл-76

У середу, 24 січня 2024 року, в Бєлгородській області Російської Федерації впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Пресслужба мініcтерства оборони РФ заявила, що на борту перебували 65 полонених українських військових, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну. Крім того, на борту були шість членів екіпажу і троє супроводжуючих. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що всі люди на борту літака загинули.

При цьому голова оборонного комітету Державної думи РФ Андрій Картапалов заявив, що за Іл-76 слідував ще один літак з 80 полоненими на борту, який "встигли розвернути".

Українські ЗМІ, зокрема видання "Українська правда" (УП) і державна новинна агенція "Укрінформ", написали з посиланням на свої джерела в ЗСУ, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими останнім часом війська РФ активно обстрілюють Харків і Харківську область з території Бєлгородщини.

Спершу УП з посиланням на джерело в Силах оборони написала, що збиття літака - це робота ЗСУ, однак пізніше інше джерело видання не підтвердило цю інформацію. У міноборони України не змогли підтвердити "Суспільному", що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію". У Повітряних силах ЗСУ не коментували інформацію, але обіцяли надати її згодом.

Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що "збирає та аналізує всю необхідну інформацію".

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Андрій Юсов підтвердив, що у середу, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.