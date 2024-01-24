Число загиблих через обстріл Харкова 23 січня зросло до 10

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару по Харкову 23 січня 2024 року зросла до 10. Пошуково-рятувальна операція триває.

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару по Харкову у вівторок, 23 січня, зросла до 10 людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у середу, 24 січня.

"Рятувальники повністю дістали з-під завалів труп. Це 56-річна жінка. Разом з цим деблоковано тіло 57-річного чоловіка. Станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. Пошуково-рятувальна операція продовжується", - йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Також рятувальники дістали з-під завалів двох загиблих песиків, повідомляє ДСНС України.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок російських обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих - 14 чоловіків та 15 жінок.

"Дві жінки 61 й 46 років, а також 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм, вони перебувають у реанімаційних відділеннях. Їх стан важкий. Діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані, отримують лікування амбулаторно. Решта постраждалих перебуває у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Їх стан середній, задовільний", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, всім потерпілим надається комплексна медична допомога, а лікарі забезпечені всім необхідним.

Нагадаємо, у вівторок близько 4-ї та 7-ї ранку російські військові завдали ударів по Київському та Салтівському районах Харкова. Всього було близько 12 комбінованих ударів - ракетами С-300, Х-32 та "Іскандер". Внаслідок обстрілу у Харкові було пошкоджено понад 30 житлових будинків, у одній з багатоповерхівок повністю зруйновано під'їзд.