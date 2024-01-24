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Число загиблих через обстріл Харкова 23 січня зросло до 10

Дмитро Шварц
24 січня 2024 р.

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару по Харкову 23 січня 2024 року зросла до 10. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Наслідки масованого ракетного удару по Харкову 23 січня 2024 року
Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару по Харкову 23 січня 2024 року зросла Фото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару по Харкову у вівторок, 23 січня, зросла до 10 людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у середу, 24 січня.

"Рятувальники повністю дістали з-під завалів труп. Це 56-річна жінка. Разом з цим деблоковано тіло 57-річного чоловіка. Станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. Пошуково-рятувальна операція продовжується", - йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Також рятувальники дістали з-під завалів двох загиблих песиків, повідомляє ДСНС України.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок російських обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих - 14 чоловіків та 15 жінок.

"Дві жінки 61 й 46 років, а також 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм, вони перебувають у реанімаційних відділеннях. Їх стан важкий. Діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані, отримують лікування амбулаторно. Решта постраждалих перебуває у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Їх стан середній, задовільний", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, всім потерпілим надається комплексна медична допомога, а лікарі забезпечені всім необхідним.

Нагадаємо, у вівторок близько 4-ї та 7-ї ранку російські військові завдали ударів по Київському та Салтівському районах Харкова. Всього було близько 12 комбінованих ударів - ракетами С-300, Х-32 та "Іскандер". Внаслідок обстрілу у Харкові було пошкоджено понад 30 житлових будинків, у одній з багатоповерхівок повністю зруйновано під'їзд.

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