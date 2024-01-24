У РФ упав літак Іл-76, на борту якого могли бути українці

У Бєлгородській області РФ упав російський літак Іл-76. У Москві кажуть, що на його борту було 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну. У Києві стверджують, що літак перевозив ракети С-300.

Російський військово-транспортний літак Іл-76 упав у середу, 24 січня, в Бєлгородській області РФ.

Спочатку про подію повідомили місцеві пабліки та Telegram-канали. За даними російського телеграм-каналу Mash, за деякий час до катастрофи в регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

Згодом інформацію підтвердила пресслужба мініcтерства оборони РФ. За його даними, на борту перебували 65 полонених українських військових, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну. Крім того, на борту перебували шість членів екіпажу і троє супроводжуючих, заявили в міноборони РФ російському державному пропагандистському агентству "ТАСС".

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що всі люди на борту літака загинули.

При цьому, як пише інше російське держагентство "Риа Новости", голова оборонного комітету Державної думи РФ Андрій Картапалов заявив, що за Іл-76 слідував ще один літак з 80 полоненими на борту, який "встигли розвернути".

Українські ЗМІ, зокрема видання "Українська правда" (УП) і державна новинна агенція "Укрінформ" , пишуть з посиланням на свої джерела в Збройних силах України (ЗСУ), що російський літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими останнім часом війська РФ активно обстрілюють Харків і Харківську область з території Бєлгородщини.

Спершу УП з посиланням на джерело в Силах оборони написала, що збиття літака - це робота ЗСУ, однак пізніше інше джерело видання не підтвердило цю інформацію. У міноборони України не змогли підтвердити "Суспільному" , що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію". У Повітряних силах ЗСУ не коментують інформацію, але обіцяють надати її згодом, пише "Укрінформ".

Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, щоо "збирає та аналізує всю необхідну інформацію". "Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", - зауважили там.

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