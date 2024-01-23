Число загиблих у Харкові зросло до 8: знайшли тіло дитини

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару по Харкову у вівторок, 23 січня 2024 року, зросла до 8 осіб, з-під завалів витягли тіла жінки і дівчинки.

Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару по Харкову у вівторок, 23 січня, зросла до 8 людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 8-річної дівчинки. Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Харків збільшилась до 8 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває", - уточнили в Офісі генпрокурора України.

До цього місцева влада повідомляла про 6 загиблих та 51 постраждалого. Травми, зокрема, отримали травми четверо неповнолітніх (10, 12, 14 і 17 років), їхній стан середньої тяжкості. Серед дорослих п'ятеро постраждалих перебували у тяжкому стані.

Читайте також: Наслідки масованого удару РФ: ППО збила 21 ракету, є загиблі і десятки поранених

Нагадаємо, у вівторок близько 4-ї та 7-ї ранку російські військові завдали ударів по Київському та Салтівському районах міста. Всього було близько 12 комбінованих ударів - ракетами С-300, Х-32 та "Іскандер". Внаслідок обстрілу у Харкові було пошкоджено понад 30 житлових будинків, у одній з багатоповерхівок повністю зруйновано під'їзд.