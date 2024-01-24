У ГУР підтвердили: сьогодні планувався обмін полоненими з РФ

Україна та Роcія планували провести 24 січня обмін полоненими, повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов. Раніше росЗМІ написали про загибель 65 українських військовополонених в авіатрощі літака Іл-76.

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Андрій Юсов підтвердив, що у середу, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", - сказав речник ГУР у коментарі "Радіо Свобода" .

Кількість полонених, яких мали обміняти, він не уточнив.

За його словами, озвучена російською стороною інформація, що українські військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ, наразі перевіряється.

Аварія літака Іл-76 на Бєлгородщині

Раніше цього дня російські державні пропагандистські інформаційні агентства написали з посиланням на міноборони РФ, що в Бєлгородській області зазнав аварії літак Іл-76, на борту якого нібито перебували 65 полонених українських військових, яких перевозили для обміну. Губернатор Бєлгородщини Вячеслав Гладков заявив, що всі вони загинули.

Голова оборонного комітету Державної думи РФ Андрій Картапалов заявив, що за Іл-76 слідував ще один літак з 80 полоненими українцями на борту, який "встигли розвернути".

Українська влада "з'ясовує деталі"

"Українська правда" спершу написала з посиланням на джерело в Силах оборони, що збиття літака - це робота Збройних сил України (ЗСУ), однак пізніше інше джерело видання не підтвердило цю інформацію. Новинна агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, близькі до українського міноборони написала, що літак збили на зльоті, без уточнення деталей.

Ці та низка інших українських видань, у тому числі державне інформаційне агентство "Укрінформ" пишуть з посиланням на джерела, що літак, імовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що профільні структури України наразі збирають інформацію щодо цього випадку. "Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", - зауважили там.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також заявив, що "з'ясовує всі деталі події та аналізує отриману інформацію". "Закликаю представників ЗМІ та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію", - написав омбудсмен у Facebook, і застеріг від загрози стати жертвою російської інформаційної війни проти України.