РБ ООН щодо падіння Іл-76: взаємні звинувачення і без рішень

Аварія російського військового літака Іл-76 імовірно з українськими військовополоненими на борту, що сталася поблизу кордону з Україною 24 січня, призвела до інтенсивного "обміну ударами" між дипломатами двох країн під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Вся інформація, якою ми володіємо на сьогодні, показує, що ми маємо справу з навмисним, продуманим злочином", - заявив у четвер, 25 січня, заступник представника РФ в ООН Дмитро Полянський на засіданні Радбезу в Нью-Йорку. При цьому він звинуватив Україну в тому, що вона "готова пожертвувати власними громадянами заради геополітичних інтересів Заходу". "Керівництво України дуже добре знало маршрут, знало про те, яким чином військових збиралися доставити до місця обміну", - сказав Полянський, якого цитує агенція AFP.

Своєю чергою, заступниця представника України в ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна не була проінформована про кількість і тип транспорту, використовуваного для перевезення бранців. "Вже одне це може свідчити про навмисні дії Росії, спрямовані на те, щоб поставити під загрозу життя і безпеку полонених", - наголосила вона. Так само вона вказала на те, російські військовополонені, яких мали видати під час обміну, були переведені в узгоджене з російською стороною місце. "Російська сторона мусила б забезпечити такий же рівень безпеки українських полонених військовослужбовців", - пояснила вона.

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Якщо інформація про те, що на борту літака перебували українські військовополонені, підтвердиться, це буде "серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права з боку Росії", заявила Гайовишин. Це буде "перший випадок використання Росією "живого щита" в повітрі" для прикриття транспортування зброї, підкреслила вона.

Термінове засідання з причини краху Іл-76 ініціювала РФ

Засідання Ради Безпеки ООН з приводу аварії літака було проведено на вимогу Росії. Як вказує інформагентство dpa, представники західних держав на засіданні підкреслили, що падіння літака ніколи б не сталося без агресивної війни Росії проти України.

"Росія неодноразово намагалася перекласти відповідальність за трагедії цієї безглуздої й нав'язаної війни на інших, так ніби вона жертва, а не агресор", - сказав заступник представника США в ООН Роберт Вуд.

Подробиці трагедії з Іл-76 в Бєлгородській області

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. За даними Бєлгородського губернатора В'ячеслава Гладкова, всі люди на борту загинули. Російські ЗМІ та пабліки з посиланням на міністерство оборони РФ повідомили, що на борту ІЛ-76 перебували 65 полонених українських військовослужбовців, яких перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу і 3 супроводжуючих. Міноборони РФ назвало катастрофу "терактом" і звинуватило Київ у його скоєнні.

Влада України наполягає натомість на огляді міжнародними незалежними експертами місця аварії літака. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) із закликом оглянути місце катастрофи. "Україна вимагає прозорого міжнародного розслідування щодо падіння літака Іл-76", - написав Лубінець у соцмережі Facebook 25 січня.

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Так само 25 січня в ефірі "Радіо Свобода" представник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов заявив, що, за інформацією відомства, в морг в Бєлгороді доставили тільки п'ять тіл, що відповідає числу особового складу екіпажу літака.

Тим часом розслідування обставин аварії Іл-76 в Бєлгородській області розпочала Служба безпеки України. Кримінальне провадження відкрито за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76.