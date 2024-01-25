СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 на Бєлгородщині

Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ розслідується як воєнний злочин, кажуть у СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

"Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ПКС РФ Іл-76 у Бєлгородській області, розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили в четвер, 25 січня, в пресслужбі СБУ агентству новин "Інтерфакс-Україна" .

Наразі, за інформацією української спецслужби, проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває.

У РФ кажуть, що знайшли "чорні скриньки" літака

Тим часом російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на свої неназвані джерела повідомила того ж дня про виявлення на місці падіння літака Іл-76 "чорних скриньок" машини. Повідомляється, що виявлені бортові самописці в гарному стані.

За даними співрозмовника "РИА Новости", самописці містилися в хвостовій частині літака й їх уже передали слідчим.

Україна звернулася в міжнародні організації щодо авіатрощі Іл-76

Водночас уповноважений Верховної Ради України (ВРУ) з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з проханням провести інспекцію місця падіння російського транспортного літака з буцімто українськими військовослужбовцями борту, як стверджує Москва.

"Я буду просити, щоб представники цих організацій долучилися до огляду місця події", - сказав омбудсмен, якого цитує інформагенція AFP.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Лубінець не вірить у російську версію з військовополоненими на борту

Крім того, Дмитро Лубінець не може підтвердити, що на борту російського Іл-76, який впав у Бєлгородській області, були українські військовополонені, про що заявило міноборони РФ. Відповідну заяву омбудсмен зробив під час телемарафону.

"За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в мережі, якщо б там були тіла, знову ж я не експерт, але якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали", - вважає Лубінець, якого цитують українські ЗМІ.

Лубінець також наголосив, що Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на борту літака справді перебувала така велика кількість військовополонених, про яку заявляла російська сторона. Натомість, на його думку, це - заздалегідь спланована інформаційна кампанія Кремля проти України.

"Мене сильно здивувала така швидка реакція з боку РФ. В мене виниклі паралелі з Оленівкою. Таке ж саме намагання звернутись до наших стратегічних партнерів, у такий спосіб дискредитувати військову допомогу. У мене дежавю, ми це вже проходили", - зазначив омбудсмен.

Аналітики: Росія прагне отримати зиск для себе від авіатрощі Іл-76

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що своїми нинішніми діями та заявами РФ намагається отримати зиск від цієї авіатрощі. Відповідні висновки містить найактуальніший щоденний аналітичний огляд ISW .

На погляд аналітиків, РФ прагне скористатися авіакатастрофою літака, щоб, по-перше, розхитати ситуацію в Україні, а по-друге, посіяти сумніви серед західних партнерів Києва. "Російські гравці інформаційного простору скористалися катастрофою Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу й надалі надавати військову підтримку Україні", - переконані автори аналітичного огляду.

На підтвердження своїх висновків вони, зокрема, вказала на слова очільника комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, який закликав призупинити всі обміни полоненими на невизначений термін. Автори звіту переконані, що такий крок викликає значну емоційну реакцію, як в Україні, так і в Росії.

Катастрофа російського Іл-76

Як повідомлялося, російський військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. За даними губернатора російського регіону В'ячеслава Гладкова, всі люди на борту загинули.

Низка російських ЗМІ й Telegram-каналів з посиланням на міноборони РФ повідомили, що на борту ІЛ-76 перебували 65 полонених українських військовослужбовців, яких буцімто перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу і 3 осіб супроводу. Міноборони РФ назвало катастрофу "терактом" і звинуватило в цьому Київ.

Згодом в Головному управлінні розвідки (ГУР) міноборони України підтвердили, що обмін військовополоненими планувався на 24 січня, але наголосили, що безпеку українських полонених мусить забезпечувати російська сторона.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі повинна обговорюватися обома сторонами... Може йтися про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - не виключили в ГУР.