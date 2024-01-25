Зеленський вимагає міжнародного розслідування падіння Іл-76

Президент України Володимир Зеленський звинуватив РФ у грі з життями українських полонених, але не назвав жодних версій катастрофи російського транспортного літака. РФ скликає засідання Радбезу ООН через авіатрощу.

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області, заявив президент України Володимир Зеленський увечері в середу, 24 січня, у традиційному відеозверненні . За словами Зеленського, "потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території - поза нашим контролем".

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Раніше президент України скасував заплановану на цей день поїздку в центральні регіони країни. Також, як повідомило з посиланням на джерела видання "РБК-Україна" , Володимир Зеленський заборонив призначати зустрічі для привітань його з днем народження. 25 січня Зеленському виповнюється 46 років.

Командувач Повітряних сил України звинуватив РФ у "дискредитації"

Того ж вечора командувач Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) Микола Олещук у своєму Telegram-каналі звинуватив Росію в спробі дискредитувати Україну.

За його словами, протягом 24 січня "несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію - намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти". "Мета очевидна - вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави", - зазначив він.

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Хоч Олещук не згадав прямо крах Іл-76, але підкреслив, що "Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора".

Білий дім: США вивчають ситуацію з катастрофою Іл-76 у РФ

Адміністрація США бере до уваги повідомлення про катастрофу російського транспортного літака Іл-76 напередодні обміну військовополоненими з українською стороною, але не має стосовно цього жодної додаткової інформації, заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, у Вашингтоні "бачили ці повідомлення (про катастрофу Іл-76. - Ред.), але у нас немає можливості їх підтвердити". Адміністрація США "робить все можливе, прагнучи отримати більше ясності й більше інформації щодо цього питання", наголосив Кірбі, виступаючи на брифінгу в Білому домі.

РФ скликає Радбез ООН і покладає всю провину на Україну

Тим часом Росія зажадала скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з катастрофою літака Іл-76, відповідальність за яке Москва покладає на Україну. Як повідомило ввечері середи російське агентство ТАРС, за рішенням головуючої в Радбезі Франції засідання призначено на 25 січня.

Раніше у середу глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що на засіданні Радбезу Україна повинна пояснити, як сталася аварія. За його словами, російський літак перевозив українських полонених для запланованого обміну, але був збитий, і це "навмисний злочинний акт з боку України".

Катастрофа російського Іл-76

Як повідомлялося, російський військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. За даними губернатора російського регіону В'ячеслава Гладкова, всі люди на борту загинули.

Низка російських ЗМІ й Telegram-каналів з посиланням на міноборони РФ повідомили, що на борту ІЛ-76 перебували 65 полонених українських військовослужбовців, яких буцімто перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу і 3 осіб супроводу. Міноборони РФ назвало катастрофу "терактом" і звинуватило в цьому Київ.

Згодом в Головному управлінні розвідки (ГУР) міноборони України підтвердили, що обмін військовополоненими планувався на 24 січня, але наголосили, що безпеку українських полонених мусить забезпечувати російська сторона.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі повинна обговорюватися обома сторонами... Може йтися про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - не виключили в ГУР.