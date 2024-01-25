Розвідка: В Іл-76 могли бути як ракети С-300, так і полонені

Росія могла використати українських військовополонених в якості живого щита для транспортування озброєння до ракетних комплексів літаком Іл-76, який "впав" у Бєлгородській області 24 січня, заявили в ГУР МО.

Росія могла використати українських військовополонених в якості живого щита для транспортування озброєння до ракетних комплексів військово-транспортним літаком Іл-76, який "впав" у Бєлгородській області РФ 24 січня.

Про це у четвер, 25 січня, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода".

"На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки - це АН-26 і АН-72 - в просторі поруч із ІЛом, який зазнав авіатрощі", - зазначив він.

За його словами, є багато обставин, які "потребують розслідування і максимального вивчення".

ГУР припускає, що РФ могла сама збити цей літак, сприйнявши як ціль український розвідувальний дрон і помилившись з розрахунком. "Власне це той сценарій, який уже неодноразово відбувався на Росії, коли так званий "дружній вогонь" знищував їхню авіацію: і транспортну, і військову. І ще раз наголосимо, що мова зараз йде саме про військовий літак, в якому полонених в принципі не повинно було бути", - зазначив Юсов.

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ГУР про Іл-76: у морг доставили п'ять тіл

Також у коментарі "Радіо Свобода" Юсов розповів , що на борту Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент Федеральна служба безпеки (ФСБ) заборонила їм сідати на борт. За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії.

"На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт, і вони скористались іншими видами транспорту", - сказав він.

За даними ГУР, російським рятувальникам не дозволили оглянути місце падіння літака. "Представники російського міністерства надзвичайних ситуацій, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі", - сказав Юсов.

Він також зауважив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл, а до місцевого моргу в Бєлгороді, за його інформаацією, доставили лише п'ять тіл - ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу Іл-76.

Коментувати оприлюднені роосійськими пропагандистами списки українців, які могли бути на борту, Юсов відмовився. "Для цього мають бути офіційні повідомлення від осіб, які відповідають за поводження з військовополоненими. Тобто інформація офіційна від міністерства оборони Росії або від інших структур. В іншому випадку це сприймається як свідома інформаційно-психологічна (ІПСО) операція ворога", - пояснив він.

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Омбудсмен: Не можна стверджувати, що в Іл-76 були українці

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також зауважив, що не можна стверджувати, що на борту Іл-76 були українські військовополонені.

В ефірі національного телемарафону в четвер оомбудсмен зазначив, що "якщо б там були тіла, якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали".

"Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей, громадян України чи не громадян України. У цьому мають розбиратися експерти, і, на нашу думку, це мають бути міжнародні експерти", - сказав він і додав, що готує звернення до Організації Об'єднаних націй (ООН) і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Як повідомлялося, Росія стверджує, що Україна збила Іл-76, у якому на обмін везли 65 українських бранців. Українські посадовці причетність до збиття російського Іл коментують "розмито".

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