ГУР: У день падіння Іл-76 мав бути великий обмін полоненими

24 січня планували провести один із найбільших обмін полоненими, але він не відбувся через падіння Іл-76, пояснили в ГУР міноборони України.

Речник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов визнав, що 24 січня мав відбутися один з наймасштабніших обмінів військовополоненими між РФ і Україною з початку повномасштабної війни Росії проти України. Відповідну заяву Юсов зробив у п'ятницю, 26 січня, в ефірі національного телемарафону. Однак він не став називати кількість військовополонених з української та з російської сторони, яких мали обміняти 24 січня.

"Ми не будемо надавати точної цифри (військовополонених, яких мали обміняти - Ред.). І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний - 50-й, але, на жаль, не відбувся", - сказав Юсов.

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За його словами, російських військових українська сторона доставила у цивільному транспорті в обумовлене місце, де вони перебували в безпеці. Тобто Україна дотрималася усіх вимог Женевських конвенцій, зазначив Юсов. А ось Росія не змогла гарантувати безпеку для українських полонених, додав представник ГУР.

У ГУР скептично ставляться до оприлюднених російськими пропагандистами "списків" загиблих бранців

Тим часом Юсов зазначив, що інформація щодо "списків українських військовополонених", які опублікували російські пропагандисти після падіння літака Іл-76, вивчається. Крім того, проводиться комунікація з родинами полонених.

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Речник ГУР зауважив, що той "список" поширили не офіційні представництва Росії, як-от міноборони, спецслужби, гуманітарний штаб, а російські пропагандисти. Тож це скидається радше на сплановану інформаційно-психологічну операцію, а реагувати на такий "список" означало б брати участь у роспропаганді, переконаний представник ГУР. Юсов наголосив, що офіційні коментарі будуть лише після того, як списки будуть повідомлені офіційно.

Київ і надалі працюватиме задля обміну полонених

Так само представник ГУР запевнив, що Україна й надалі працюватиме задля повернення й обміну українських військових, утримуваних у російському полоні.

"Щодо подальших обмінів, то хоч би як було важко, але це не перша спроба Росії використовувати тему військовополонених в очевидно провокативних цілях проти України… Україна продовжить роботу з обміну полоненими. Координаційний штаб, переговорна група продовжать повертати наших захисників, не чекаючи закінчення війни", - наголосив Андрій Юсов.

РФ не надала доказів на підтвердження версії про перевезення військовополонених

Крім того, представник ГУР наголосив, що влада РФ так і не надала доказів під час засідання Ради Безпеки ООН, котрі підтверджували б версію про те, що літак Іл-76, який розбився в Бєлгородській області, справді перевозив військовополонених.

"Держава-агресор не надала очевидних доказів, які б підтверджували їхню версію подій. Натомість ми можемо повторити й констатувати, що йдеться про військовий літак, який був залучений до перевезення російської зброї й ворожого особового складу неодноразово. І Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені", - запевнив Юсов. Також, за його словами, Москва відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.

"Що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна й обґрунтована. Щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчити великі рештки цього літака, "чорні скриньки" і уважно обстежити місце авіатрощі", - додав він.

Нагадаємо, раніше в ГУР припускали, що на борту російського літака Іл-76 могли бути як ракети С-300, так і полонені.