На саміті G7 Україна уклала безпекову угоду з Японією

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у четвер, 13 червня, на полях саміту G7, що проходить в Італії, підписали безпекову угоду між державами. "Унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу", - написав Зеленський у соцмережі Х, оголошуючи про укладення угоди.

Як повідомив Зеленський, угода розрахована на 10-річний термін. Впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів та підтримуватиме країну протягом усього строку дії угоди.

Також укладена угода передбачає допомогу у сфері безпеки та оборони, співпрацю в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільну роботe заради реалізації пунктів української "формули миру", санкцій щодо Росії та притягнення її до відповідальності, а також співпрацю з Україною задля її відбудови та відновлення, повідомив Зеленський.

"Для Японії такий тип угоди й такий рівень підтримки є проривними. Ми бачимо це і дякуємо за таку солідарність Японії з нашою країною та людьми, за все, що ви робите, щоб захистити життя та міжнародне право", - написав український президент.

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Що ще передбачає угода

Як уточнює пресслужба Офісу президента України, серед іншого угода передбачає передачу Україні нелетального обладнання з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, зокрема з інформаційних технологій та розмінування.

Японія також забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту таємної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів.

Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.

Також Японія надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції.

Зеленський і Байден також підпишуть безпекову угоду

Як очікується, на саміті G7 буде укладена ще одна безпекова угода - України і США. Її Зеленський має підписати з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Це підписання напередодні анонсував радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Байден і Зеленський зустрінуться, "щоб обговорити нашу рішучу підтримку України зараз і в майбутньому", а після цього підпишуть двосторонню безпекову угоду, зафіксувавши "що наша підтримка триватиме довго в майбутньому".

Салліван зазначив, що угода не передбачатиме жодних зобов'язань щодо використання збройних сил США, але передбачатиме постачання зброї та надання допомоги Україні.

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Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією та Японією, повідомила пресслужба Офісу президента України.