На Луганщині почалася деокупація - Гайдай

224-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 5 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 жовтня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 5 жовтня (час київський).

++13:28++

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2022 рік стали американці Каролін Бертоцці та Баррі Шарплесс, а також данець Мортен Мелдал за роботу над інструментами для створення молекул. Премію вони отримали "за розвиток методів клік-хімії та біоортогональної хімії". Про своє рішення Нобелівський комітет повідомив у середу, 5 жовтня. Для Шарплеса це вже друга Нобелівська премія.

++13:10++

ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області, заявив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Зараз вже офіційно: деокупація Луганської області розпочалась, декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже ЗСУ підіймають український прапор", - заявив він у відео, опублікованому в Telegram.

++12:11++

Країни-члени Європейського Союзу домовилися про черговий пакет санкцій проти Росії. Про це у середу, 5 жовтня, повідомляється на сторінці у Twitter головуючої у ЄС Чехії.

"Посли досягли політичної згоди щодо нових санкцій проти Росії – жорсткої відповіді ЄС на незаконну анексію Путіним українських територій. Далі письмова процедура, санкції набувають чинності з моменту публікації в офіційному журналі", - йдеться в повідомленні.

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++11:48++

Україна і далі просувається в наступі як на північно-східному, так і на південному фронтах, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки за середу, 5 жовтня, яке публікує у Twitter міністерство оборони Великобританії.

"Цілком ймовірно, що тепер Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході", - вважають у розвідці Великобританії.

++11:12++

Вночі війська РФ використали проти України, орієнтовно, 12 дронів, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Близько 12 дронів сьогодні вночі атакували з півдня країни, шість із них було збито, три - зенітно-ракетними військами на півдні, а також три - авіацією Повітряних сил", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в середу, 5 жовтня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що противник шукає слабкі місця у протиповітряній обороні України, застосовує різні тактичні прийоми. "Загрози серйозні. Ми бачимо, що в Білій Церкві є певні влучання. Військово-цивільна адміністрація вже повідомила про наслідки. Це небезпека, тому будемо застосовувати будь-які сили та засоби, доступні нам, для того, щоб убезпечити наших громадян та наші збройні сили й інші сили оборони. Й тут застосовуватиметься і авіація, і зенітно-ракетні війська, і всі сили та засоби, якими можна збивати", - розповів Ігнат.

Він підтвердив, що тривала повітряна тривога вночі в середу була пов'язана, зокрема, з дронами-камікадзе. За словами Ігната, Росія могла отримати від Ірану сотні дронів Shahed-136.

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++11:00++

Внаслідок удару військ РФ по Запоріжжю руйнувань зазнали інфраструктурні об’єкти міста, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. За попередньою інформацією, є постраждалі, зазначив він у Telegram.

++10:17++

Президент РФ Володимир Путін підписав "закони" про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Відповідні "документи" опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації, пише російська інформаційна агенція "Интерфакс".

Крім того, Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасово виконувати обов'язки так званого "глави ДНР", Леоніда Пасічника – "глави ЛНР", Євгена Балицького – тимчасово виконувати обов'язки так званого "губернатора" Запорізької області, а Володимира Сальдо – "губернатора Херсонської області".

++10.03++

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, поблизу міста працює українська протиповітряна оборона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він попросив населення перебувати в укриттях через ризик повторного обстрілу.

++08:56++

Російські війська вночі завдали ударів по місту Біла Церква на Київщині дронами-камікадзе типу Shahed-136, уточнив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За його даними, по місту було шість влучань.

"Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів, - повідомив Кулеба у Telegram.

++08:42++

Російські війська за добу завдали дев'ять ракетних та шість авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Російських атак зазнали населенні пункти Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

Крім того, як повідомили у генштабі, при відступі з позицій росіяни мінують об’єкти інфраструктури та приватні помешкання в населених пунктах Херсонщини. А в медичних закладах міста Євпаторії, що у анексованому Криму, бракує медичних засобів для лікування поранених російських військових, йдеться у зведенні.

Водночас РФ має проблеми з забезпеченням при проведенні “часткової мобілізації”, зазначається у зведенні. Зокрема, з навчального центру Молькино Краснодарського краю повернули мобілізованих назад до Приморсько-Ахтарська через неспроможність їх розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням, повідомили у генштабі.

"Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України. Так, за наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат", - йдеться у зведенні генштабу ЗСУ.

++08:22++

"Часткова мобілізація" в Росії має більш значний короткостроковий вплив на російський внутрішній контекст, ніж на війну в Україні, йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). На тлі невдач Росії на полі бою, вона підсилює розломи в інформаційному просторі, які підривають наративи Путіна, вважають аналітики.

"Українські джерела слушно зауважили, що часткова мобілізація не становить великої загрози в короткостроковій перспективі, оскільки український контрнаступ рухається швидше, ніж мобілізація може дати ефект", - зазначають аналітики інституту.

Українські війська, своєю чергою, 4 жовтня досягли значних успіхів у Херсонській області, одночасно продовжуючи наступ у Харківській та Луганській областях, йдеться у звіті.

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++07:55++

Українські Збройні сили за тиждень звільнили десятки населених пунктів Херсонщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини, заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому відеозверненні.

За його словами, лише у Херсонській області ЗСУ деокупували Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику й Малу Олександрівки та Давидів Брід. "І це ще далеко не повний перелік, наші воїни не зупиняються", - наголосив він.

++07:26++

Вночі у Білій Церкві на Київщині пролунала серія вибухів, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За попередніми даними, місто було атаковане дронами-камікадзе, зазначив він.



"Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий. Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - написав він у Telegram.

Пізніше Кулеба повідомив про ще одну серію ударів по інфраструктурі міста.