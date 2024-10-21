На Київщині уламки "шахеда" влучили в п'ятиповерхівку

Російська армія в ніч на понеділок, 21 жовтня, атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, керованою авіаційною ракетою Х-35, керованою авіаційною ракетою Х-31П та 116 дронами типу Shahed і невстановленого типу.

Як ідеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України, станом на 09:30 вдалося збити 59 дронів в 12 областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській. 45 безпілотників локаційно втрачені, ще до 10 продовжували перебувати в повітряному просторі України.

"Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України", - йдеться в повідомленні.

У Глевасі уламки зруйнували покрівлю п'ятиповерхівки

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про влучання уламків збитого дрона в п'ятиповерхівку в селищі Глеваха Київської області, внаслідок чого сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку.

"Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам. На щастя, загиблих та поранених немає. Наразі триває обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит", - ідеться в повідомленні.

За даними начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, крім падіння уламків на п'ятиповерхівку в Глевасі, також пошкоджений один приватний будинок і гараж, а на одному з ринків сталася пожежа.

"Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - додав він.

Як повідомлялося, ввечері 20 жовтня РФ ударила балістикою по Кривому Рогу, внаслідок чого постраждали чотири людини, а також керованими авіаційними бомбами по Харкову, через що постраждали 12 людей. Вночі Росія завдала авіаційного удару по енергетиці Роменського району Сумської області, а також атакувала ракетами та дронами припортову інфраструктуру Одеської області. У Києві внаслідок нічної атаки дронів є потерпілий: медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя.