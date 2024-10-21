РФ другий день поспіль вдарила балістикою по Кривому Рогу

Росіяни вдарили балістичною ракетою по району дуже щільної багатоповерхової забудови. Серед постраждалих є дитина.

Російська армія пізно ввечері 20 жовтня вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали четверо людей.

"Постраждало чотири людини - 12-річна дівчинка, дві жінки і чоловік. Усім надано необхідну медичну допомогу, в лікарні зараз одна людина, стан середньої тяжкості", - повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вілкул: Дуже багато пошкоджень

Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. "Район дуже щільної багатоповерхової забудови. Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу", - зазначив він.

Внаслідок удару пошкоджені 12 житлових будинків, готель, Палац культури, банк, магазини, 14 легкових автомобілів.

Напередодні ввечері РФ ударила по Кривому Рогу двома балістичними ракетами, внаслідок чого поранені 17 людей.