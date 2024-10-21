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РФ другий день поспіль вдарила балістикою по Кривому Рогу

Дмитро Шварц
21 жовтня 2024 р.

Росіяни вдарили балістичною ракетою по району дуже щільної багатоповерхової забудови. Серед постраждалих є дитина.

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Наслідки російського удару по Кривому Рогу, червень 2024
Архівне фото наслідків одного з ударів РФ по Кривому РогуФото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Російська армія пізно ввечері 20 жовтня вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали четверо людей.

"Постраждало чотири людини - 12-річна дівчинка, дві жінки і чоловік. Усім надано необхідну медичну допомогу, в лікарні зараз одна людина, стан середньої тяжкості", - повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вілкул: Дуже багато пошкоджень

Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. "Район дуже щільної багатоповерхової забудови. Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу", - зазначив він.

Внаслідок удару пошкоджені 12 житлових будинків, готель, Палац культури, банк, магазини, 14 легкових автомобілів. 

Напередодні ввечері РФ ударила по Кривому Рогу двома балістичними ракетами, внаслідок чого поранені 17 людей.

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