Росія вдарила по Харкову КАБами - постраждали 12 людей

Росія вдарила по Харкову КАБами - постраждали 12 людей21 жовтня 2024 р.
Російські війська ввечері 20 жовтня вдарили по Харкову керованими авіабомбами (КАБами), внаслідок чого постраждали 12 людей.
КАБи розкидало по місту хаотично
"Тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, КАБи "розкидало" по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об'єктах, а на тероризм місцевого населення", - зазначив начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.
Мер міста Ігор Терехов розповів, що під ударами опинилися декілька районів. У Київському "приліт" біля одного з супермаркетів, пошкоджена автозаправна станція, станція техобслуговування, приватні будинки та лінії високовольтних передач. В Основ'янському районі "приліт" біля житлової забудови, є пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, гаражів.
Постраждали семеро жінок віком від 22 до 83 років і п'ятеро чоловіків віком від 21 до 38 років.
Частина Харкова - без світла
Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок ударів частина Харкова залишилась без електропостачання.