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Росія вдарила по Харкову КАБами - постраждали 12 людей

Дмитро Шварц
21 жовтня 2024 р.

Російська армія вдарила по Харкову керованими авіабомбами, внаслідок чого постраждали 12 людей.

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Наслідки одного з обстрілів Харкова Росією, травень 2024
Символічне архівне фото наслідків одного з російських обстрілів ХарковаФото: Anadolu/picture alliance

Російські війська ввечері 20 жовтня вдарили по Харкову керованими авіабомбами (КАБами), внаслідок чого постраждали 12 людей.

КАБи розкидало по місту хаотично

"Тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, КАБи "розкидало" по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об'єктах, а на тероризм місцевого населення", - зазначив начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко. 

Мер міста Ігор Терехов розповів, що під ударами опинилися декілька районів. У Київському "приліт" біля одного з супермаркетів, пошкоджена автозаправна станція, станція техобслуговування, приватні будинки та лінії високовольтних передач. В Основ'янському районі "приліт" біля житлової забудови, є пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, гаражів.

Постраждали семеро жінок віком від 22 до 83 років і п'ятеро чоловіків віком від 21 до 38 років.

Частина Харкова - без світла

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок ударів частина Харкова залишилась без електропостачання. 

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