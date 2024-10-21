РФ знову вдарила по енергетиці Роменського району Сумщини

Російська армія в ніч на понеділок, 21 жовтня, завдала авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району Сумської області, повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено. Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється", - йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Попередньої ночі війська РФ ударили дронами по енергетичному об'єкту Роменського району, внаслідок чого без світла залишилися понад 37 тисяч споживачів у 104 населених пунктах.

РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини

Ввечері 20 жовтня росіяни атакували ракетами та ударними дронами припортову інфраструктуру Одеської області. Виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

У Києві через атаку дронів постраждав чоловік

У Києві внаслідок нічної атаки дронів є потерпілий: медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя.

Уламки пошкодили стіни та вікна в багатоквартирному житловому будинку в Голосіївському районі, спричинили пожежу на даху одноповерхового житлового будинку в Солом'янському, пошкодили електричний кабель в Дніпровському.