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Фото: Dado Ruvic/REUTERS
Здоров'яСвіт

Moderna позивається до Pfizer/BioNTech через мРНК-технологію

Анастасія Шепелева
22 хв. тому

У Moderna стверджують, що їхні конкуренти під час створення вакцини проти коронавірусу використали технологію мРНК, розроблену ними ще до пандемії. Попри це, компанія не вимагатиме заборони на продаж препарату Comirnaty.

https://www.dw.com/uk/moderna-pozivaetsa-do-pfizerbiontech-cerez-porusenna-patentu-na-mrnk-vakcinu/a-62947815

Американська біотехнологічна компанія Moderna подає до суду на компанії Pfizer/BioNTech через порушення патенту на технологію мРНК, яку вони використали під час створення вакцини проти COVID-19. Відповідну заяву опублікували на сайті Moderna в п'ятницю, 26 серпня.

"Moderna вважає, що вакцина Comirnaty від Pfizer і BioNTech проти COVID-19 порушує патенти, подані Moderna між 2010 і 2016 роками, які стосуються основоположної технології мРНК Moderna. Ця новаторська технологія мала вирішальне значення для розробки власної мРНК-вакцини Moderna від COVID-19 - Spikevax. Pfizer і BioNTech скопіювали цю технологію без дозволу Moderna, щоб створити Comirnaty", - стверджують в американській компанії.

Позов без вимог конкретної компенсації

За їхніми словами, саме попередня розробка технології, у яку Moderna "інвестувала мільярди доларів", дала їм можливість виготовити "безпечну та високоефективну вакцину проти COVID-19 у рекордно короткий термін" після спалаху пандемії.

Як зазначили в Moderna, у жовтні 2020 року, згідно зі своїм зобов'язанням щодо справедливого глобального доступу до вакцин проти COVID-19 у світі, компанія пообіцяла не застосовувати свої патенти до кінця пандемії.

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У березні 2022 року, "коли колективна боротьба з COVID-19 увійшла в нову фазу і вакцини стали доступними в багатьох частинах світу", компанія вирішила застосувати свій патент щодо Pfizer і BioNTech, які, на думку Moderna, порушили право на інтелектуальну власність та відмовилися визнавати комерційну ліцензію від Moderna.

Водночас у Moderna зазначають, що не вимагатимуть судової заборони на продаж вакцин від Pfizer/BioNTech, а також відшкодування завданих збитків до 8 березня 2022 року.

У Pfizer пообіцяли захищатися

У коментарі агенції Associated Press у Pfizer відповіли, що компанія ще не повністю розглянула позов Moderna, втім здивовані ним, адже їхня вакцина "заснована на власній технології, розробленій як BioNTech, так і Pfizer". Компанія пообіцяла "рішуче захищатися" проти всіх обвинувачень у справі.

Що відрізняє мРНК від інших вакцин?

Найголовніша відмінність полягає у тому, що попередні різновиди препаратів містили антиген, на який має реагувати імунна система. А мРНК-вакцини, навпаки, активують його виробництво у клітинах.

Це полегшує виробництво вакцин та їхню адаптацію до інших збудників хвороб, адже при цьому доводиться використовувати вже випробувану основу вакцини, у якій треба замінити лише специфічний мРНК.

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