Moderna позивається до Pfizer/BioNTech через мРНК-технологію

У Moderna стверджують, що їхні конкуренти під час створення вакцини проти коронавірусу використали технологію мРНК, розроблену ними ще до пандемії. Попри це, компанія не вимагатиме заборони на продаж препарату Comirnaty.

Американська біотехнологічна компанія Moderna подає до суду на компанії Pfizer/BioNTech через порушення патенту на технологію мРНК, яку вони використали під час створення вакцини проти COVID-19. Відповідну заяву опублікували на сайті Moderna в п'ятницю, 26 серпня.

"Moderna вважає, що вакцина Comirnaty від Pfizer і BioNTech проти COVID-19 порушує патенти, подані Moderna між 2010 і 2016 роками, які стосуються основоположної технології мРНК Moderna. Ця новаторська технологія мала вирішальне значення для розробки власної мРНК-вакцини Moderna від COVID-19 - Spikevax. Pfizer і BioNTech скопіювали цю технологію без дозволу Moderna, щоб створити Comirnaty", - стверджують в американській компанії.

Позов без вимог конкретної компенсації

За їхніми словами, саме попередня розробка технології, у яку Moderna "інвестувала мільярди доларів", дала їм можливість виготовити "безпечну та високоефективну вакцину проти COVID-19 у рекордно короткий термін" після спалаху пандемії.

Як зазначили в Moderna, у жовтні 2020 року, згідно зі своїм зобов'язанням щодо справедливого глобального доступу до вакцин проти COVID-19 у світі, компанія пообіцяла не застосовувати свої патенти до кінця пандемії.

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У березні 2022 року, "коли колективна боротьба з COVID-19 увійшла в нову фазу і вакцини стали доступними в багатьох частинах світу", компанія вирішила застосувати свій патент щодо Pfizer і BioNTech, які, на думку Moderna, порушили право на інтелектуальну власність та відмовилися визнавати комерційну ліцензію від Moderna.

Водночас у Moderna зазначають, що не вимагатимуть судової заборони на продаж вакцин від Pfizer/BioNTech, а також відшкодування завданих збитків до 8 березня 2022 року.

У Pfizer пообіцяли захищатися

У коментарі агенції Associated Press у Pfizer відповіли, що компанія ще не повністю розглянула позов Moderna, втім здивовані ним, адже їхня вакцина "заснована на власній технології, розробленій як BioNTech, так і Pfizer". Компанія пообіцяла "рішуче захищатися" проти всіх обвинувачень у справі.

Що відрізняє мРНК від інших вакцин?

Найголовніша відмінність полягає у тому, що попередні різновиди препаратів містили антиген, на який має реагувати імунна система. А мРНК-вакцини, навпаки, активують його виробництво у клітинах.

Це полегшує виробництво вакцин та їхню адаптацію до інших збудників хвороб, адже при цьому доводиться використовувати вже випробувану основу вакцини, у якій треба замінити лише специфічний мРНК.

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