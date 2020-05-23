24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 2 червня (час київський).

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Подробиці ракетних ударів по Сумщині та Львівщині

Близько опівночі Росія здійснила три ракетні удари по території Краснопільської громади Сумського району. "Один будинок зруйнований вщент - пряме потрапляння ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах", - повідомив вранці у четвер голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький. За попередньою інформацією, щонайменше троє цивільних мешканців Краснопілля поранені.

У свою чергу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив деталі ракетного удару, який РФ нанесла пізно ввечері 1 червня. "Ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря. Об'єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці "Львівської залізниці" працюють над відновленням сполучення. Є п'ять поранених (троє у Стрийському районі, двоє - у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема", - написав він у Facebook.

++09.49++

Меркель у першому за пів року виступі назвала війну в Україні переломним моментом

У своєму першому публічному виступі за останні пів року колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала напад Росії на Україну "переломним моментом".

Вона зазначила, що військове вторгнення РФ до сусідньої країни стало кричущим порушенням міжнародного права в історії Європи після закінчення Другої світової війни. "Я висловлюю солідарність з Україною, яка зазнала нападу та вторгнення з боку Росії, і підтримую її право на самооборону", - заявила Меркель ввечері 1 червня в Берліні. Вона також наголосила, що підтримує всі зусилля уряду Німеччини, Європейського Союзу, США, Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Великої сімки (G7) та Організації Об'єднаних Націй, "спрямовані на припинення цієї варварської агресивної війни з боку Росії".

++09.22++

Росіяни системно руйнують хімічне підприємство Сєвєродонецька "Азот", зокрема 1 червня влучили в склад, де зберігався метанол, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ранковому зведенні. В Лисичанську російські війська пошкодили будівлю міської лікарні. За добу в області пошкоджені понад 50 житлових будинків, найбільші руйнації - в Гірському та Лисичанську.

++09.05++

Головний рабин Москви, голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт назвав війну в Україні "катастрофою". "Настрій у російських єврейських громадах гнітючий. Багато євреїв емігрували, деякі сидять на зібраних валізах", - сказав він в інтерв'ю KNA у Мюнхені. "Війна - це катастрофа для всіх нас", - наголосив він.

++08.46++

США планують найближчими днями продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, повідомила агенція Reuters із посиланням джерела. При цьому співрозмовники агентства не виключили, що угода ще може бути заблокована Конгресом (американським парламентом. - Ред.).

Бойовий дрон Gray Eagle, армійська версія більш відомого безпілотника Predator, може літати близько 30 годин і здатний збирати величезну кількість даних для розвідувальних цілей. Він може нести до восьми потужних ракет Hellfire.

++08.18++

Лондон планує дати Україні ракетні системи M270 MLRS

Великобританія планує поставити в Україну американські реактивні системи залпового вогню M270 MLRS, підтвердив британський міністр оборони Бен Воллес.

M270

За правилами, що регулюють експорт озброєнь, США мають офіційно схвалити цей крок. Зокрема, в четвер на цю тему розмовлятимуть британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс і американський державний секретар Ентоні Блінкен. Американське видання Politico з посиланням на джерела пише, що Білий дім погодить це.

Ці РСЗВ мають схожі можливості з високомобільними артилерійськими ракетними системами HIMARS, чотири з яких США нададуть Україні.

Читайте детальніше: Великобританія планує дати Україні ракетні системи M270

++07.57++

Зведення генштабу ЗСУ за добу

Російська армія зосередилась на утриманні раніше зайнятих рубежів на Харківському та Слов'янському напрямках , повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Там армія РФ здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка, Верхній Салтів, Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Там армія РФ здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка, Верхній Салтів, Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина. Триває штурм Сєвєродонецька армією РФ . На цьому напрямку російські війська здійснили безуспішні спроби захоплення населених пунктів Боброве та Устинівка. Також вони вели бойові дії в напрямку Райгородка Донецької області, але зазнали втрат та відійшли.

. На цьому напрямку російські війська здійснили безуспішні спроби захоплення населених пунктів Боброве та Устинівка. Також вони вели бойові дії в напрямку Райгородка Донецької області, але зазнали втрат та відійшли. На Бахмутському напрямку росіяни з частковим успіхом штурмують Комишуваху , бої тривають. Штурм Нагірного та Білогорівки відбили ЗСУ.

, бої тривають. Штурм Нагірного та Білогорівки відбили ЗСУ. Армія РФ обстрілювала українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка, Оріхів, Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке.

Продовжуються мінометні обстріли прикордонних територій України: населених пунктів Середина-Буда та Прогрес Сумської області, Леонівка - Чернігівської. На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів білоруських збройних сил сучасними зразками озброєння та військової техніки.

++07.30++

РФ нанесла ракетний удар по Львівщині, п'ятеро людей поранені

Ввечері 1 червня на Львівщині пролунали вибухи. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, РФ нанесла ракетний удар по об'єкту транспортної інфраструктури в Стрийському районі. Відомо про п'ятьох поранених. "Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема", - написав Козицький у Telegram.

++07.16++

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 98-го дня війни в Україні, коли в світі відзначався День захисту дітей, повідомив, що Росія вивезла на свою територію понад 200 тисяч українських дітей. "Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами. Мета цієї злочинної політики - не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися", - сказав він.

++07.07++

РФ не розплатилася за прострочення платежу за облігаціями

Росія не виплатила 1,9 мільйона доларів нарахованих відсотків за суверенними облігаціями. Комітет з визначення кредитних деривативів (CDDC) повідомив на своєму сайті, що відповів "так" на питання власників облігацій про те, чи відбулася "кредитна подія, пов'язана з невиплатою". Йдеться про облігацію, строк погашення якої настав 4 квітня. Росія здійснила виплату основної суми боргу та відсотків лише 2 травня, внаслідок чого утворилася додаткова заборгованість в розмірі 1,9 мільйона доларів.

На цьому тлі у низки спостерігачів зростають побоювання, що Москва зіткнулася з ризиком першого дефолту за останні десятиліття.