 Меркель на пенсії. Що німецька канцлерка робитиме після виборів у Бундестаг | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.08.2021

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Європа

Меркель на пенсії. Що німецька канцлерка робитиме після виборів у Бундестаг

26 вересня відбудуться чергові вибори до Бундестагу. Анґела Меркель вже не претендуватиме на посаду глави уряду Німеччини. Що на неї чекає після канцлерства?

Анґела Меркель під час своєї останньої пресконференції на посаді канцлерки Німеччини

Анґела Меркель під час своєї останньої пресконференції на посаді канцлерки Німеччини

Анґела Меркель (Angela Merkel) любить варити картопляний суп та пекти тертий пиріг зі сливами. Типові осінні страви, на приготування яких у неї, однак, у найближчі місяці буде небагато часу. Адже ввечері 26 вересня для Меркель як канцлерки Німеччини нічого не закінчиться - до утворення нового уряду вона залишатиметься виконувати свої обов'язки. "Я буду і мушу це робити. Це триватиме до останнього мого дня на посаді", - коротко наголосила вона щодо цього. 

У середньому за останні десятиліття канцлера ФРН та уряд призначали через п'ять-шість тижнів після дня виборів. Однак у 2017 році переговори тривали п'ять з половиною місяців, поки не вдалося створити нову правлячу коаліцію. Тож цілком можливо, що Меркель перевершить свого політичного "прийомного батька" Гельмута Коля (Helmut Kohl) як канцлера Німеччини, котрий перебував на своїй посаді найбільше часу. Його повноваження завершилися у 1998 році після 5870 днів роботи главою уряду. Аби побити цей рекорд, Меркель буде потрібно виконувати свої повноваження щонайменше до 17 грудня 2021 року.

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Читати та трохи поспати

У липні, під час візиту до Вашингтона, Меркель запитали, як вона уявляє собі свою пенсію. І хоча за інших подібних нагод канцлерка уникала прямої відповіді, цього разу вона розповіла, що спершу дозволить собі паузу та не прийматиме жодних запрошень. Мовляв, треба буде усвідомити, що її попередні обов'язки "тепер виконує інший". Втім, вона додала: "Я думаю, це мені дуже подобатиметься".

Під час цього незвичного для неї дозвілля, за словами Меркель, вона хоче подумати про те, "що мене, власне, цікавить". З пустотливою посмішкою вона, вже після вручення їй почесного докторського ступеня Університету Джонса Хопкінса, додала: "Після цього я, мабуть, спробую трохи почитати, відтак мої очі почнуть злипатися через втому, потім я трохи посплю, а тоді вже подивимося, де я знову себе покажу".

Слідство веде "міс Меркель"

Передбачити майбутнє Меркель спробували навіть деякі митці. Так, фотограф Андреас Мюе (Andreas Mühe) зробив світлини з двійником канцлерки, яка приймала пози, що просто випромінювали спокій та навіть самотність, та зробив з цього окрему виставку. Автор детективів Давід Зафір (David Safier), натомість, виходить з того, що Меркель швидко стане нудно без її під зав'язку заповненого робочого графіка.

У своєму гумористичному детективі "Міс Меркель" він пише про незадоволення канцлерки на пенсії її тихим сільським життям після переїзду до літнього будиночка у Бранденбурзі. Ходити на прогулянки та пекти пироги? Зафір, творчо надихнувшись детективам про міс Марпл Агати Крісті, змушує Меркель у своїй книзі із запалом розслідувати вбивство.

Пенсію для Меркель забезпечено

Хоч книга і гумористична, одне з питань, яке вона ставить, є цілком виправданим. Чи може людина, яка десятиріччями була завантажена від самого ранку й до пізнього вечора, яка несла настільки велику відповідальність, взяти й миттєво перемкнутися на новий ритм життя? "Те,чого людині не вистачає, вона помічає зазвичай лише тоді, коли цього вже немає", - сказала про це Меркель нещодавно у Берліні.

17 липня Меркель виповнилося 67 років. Жодних побоювань щодо своїх фінансів в неї бути не повинно. Нині вона заробляє на посаді канцлерки Німеччини 25 тисяч євро на місяць. На додачу вона отримує понад 10 тисяч євро як депутатка Буднестагу, якою вона є вже більше 30 років. Якщо Меркель припинить працювати, вона спочатку отримуватиме три місяці свою нинішню зарплату, а потім - протягом як максимум 21 місяця - її половину у якості перехідних грошей.

15 тисяч євро на місяць

При розрахунку пенсії, яка послідує за цим, враховуватимуться надбавки за її діяльність на посаді канцлерки, міністерки та депутатки Бундестагу. На щастя для Меркель, вона дуже довго була на державній службі. Порахувати її майбутню пенсію з точністю до п'яти знаків після коми можна на основі так званого закону про федеральних міністрів, ухваленого ще у 1953 році. Канцлерам після щонайменше чотирьох років на цій посаді належить отримувати 27,74 відсотка своєї попередньої заробітної плати. З кожним наступним роком сума пенсії зростає на 2,39167 відсотка до максимального значення у 71,75 відсотка.

У підсумку Меркель може розраховувати на пенсійні виплати розміром близько 15 тисяч євро на місяць. Крім цього, до самої своєї смерті вона має право на охорону та службове авто з водієм. Серед інших привілеїв - офіс у приміщеннях Бундестагу у Берліні разом із персоналом: керівником, двома референтами та секретарем.

Нова кар'єра не виключається

Колишні працівники уряду зобов'язані законом зберігати державні таємниці. Але навіть без можливості розпатякувати зайве їх дуже-дуже полюбляють у бізнесі - як  радників та через їхні обширні політичні контакти. Деякі попередники Меркель через це подалися до кар'єри у приватному секторі. Гельмут Шмідт (Helmut Schmidt) у 1982 році став видавцем тижневої газети Die Zeit та був популярним спікером. У інтерв'ю в 2012 році він заявив: "Я взяв собі за правило не робити жодної доповіді за менш ніж 15 тисяч доларів".

Втім, ще вигідніше, ніж Шмідт, своє політичне минуле та популярність обміняли на живі гроші колишні канцлери Гельмут Коль (Helmut Kohl) та Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Коль заснував фірму, що займалася політичним та стратегічним консалтингом, де він заробляв як лобіст та радник.

Прецедент Шредера

Багато критики викликало рішення Шредера, коли він у 2005 році - лише через декілька місяців після того, як залишив посаду канцлера, - почав працювати на компанію-оператора трубопроводу "Північний потік" Nord Stream, що була дочкою російського "Газпрому". При цьому, будучи главою уряду Німеччини, він активно виступав за будівництво цього газогону.

Нині на законодавчому рівні закріплено, що колишні члени уряду мають перед переходом у бізнес запитувати у відомстві канцлера, чи не зашкодить їхня нова діяльність "громадським інтересам". Етична комісія має надати свій висновок уряду, який за наявності сумнівів може запровадити заборону на таку роботу строком до 18 місяців.

Чоловік Меркель поки залишається в Берліні

Чи хоче меркель знайти нову роботу, чи, натомість, прагне працювати на громадських засадах? Поки вона не робила щодо цього жодних заяв. Але щонайменше вірогідно, що вона поки залишатиметься в Берліні. Її чоловік, квантовий хімік Йоахім Зауер (Joachim Sauer) поки не думає про заслужений відпочинок. Хоча берлінський Університет Гумбольдта й зробив його почесним професором, але щонайменше до 2022 року продовжив контракт з 72-річним вченим, який обіймає там посаду старшого дослідника.

  • Будинки із червоною черепицею в місті Темплін

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Анґела Меркель народилася у 1954 році в Гамбурзі у Західній Німеччині, але вже за кілька місяців родина переїхала до НДР: батько-священик вирушив до нового місця роботи. 1957 року вони поселилися у бранденбурзькому регіоні Уккермарк у місті Темплін, де Анґела Доротея Каснер, як тоді звучало її повне ім'я, виросла та закінчила школу.

  • Шкільний клас Анґели Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Це фото було зроблене в Темпліні в 1971 році. Майбутня федеральна канцлерка Німеччини тут у другому ряду в центрі.

  • Церква в Темпліні

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Батько Анґели Меркель Горст Каснер був євангелічним теологом та пастором. У Темпліні він брав участь у створенні центру для підготовки протестантських священиків - пасторського коледжу, потім керував його роботою, а також проводив служби та читав проповіді у цій старенькій фахверковій церкві.

  • Горст Каснер - батько Анґели Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Ця світлина пастора Каснера зроблена в Темпліні у 2004 році. Він усе життя прослужив священником. У 85-річному віці, незадовго до смерті, ще вінчав молодят.

  • Будинок у Темпліні, у якому виросла Анґела Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    У 1957 році сім'я Каснерів поселилася у невеликій квартирі під самим дахом у цьому будинку на території інтернату для інвалідів, що належить одному з благодійних церковних фондів. Після ремонту зовнішній вигляд будівлі змінився: раніше фасад був цегляний.

  • Двері до квартири, у якій виросла Анґела Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Інтернат досі існує. Так виглядає під'їзд у будинку, де виросла Анґела Меркель, і двері до тієї самої квартири Каснерів. Пізніше у майбутньої очільниці німецького уряду з'явилася окрема квартира поверхом нижче.

  • Батьки Анґели Меркель Горст та Герлінд Каснери

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    2005 року в день обрання їхньої доньки канцлеркою ФРН Горст Каснер (1926-2011 роки) та Герлінд Каснер (1928-2019 роки) були присутні на гостьовій трибуні в будівлі Рейхстагу. Але взагалі на публічних заходах вони з'являлися вкрай рідко.

  • Площа біля ратуші Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Темплін розташований у землі Бранденбург приблизно за 100 кілометрів на північ від Берліна. Хоча населення міста становить загалом близько 16 тисяч осіб, за своєю площею це місто займає восьме місце в Німеччині. Тобто за територією воно більше, ніж, наприклад, Дрезден, Бремен чи Мюнхен. Ось як просторо навколо тутешньої ратуші.

  • Частина муру середньовічної фортеці та старі фахверкові будинки Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Перша письмова згадка про Темплін датована 1270 роком. Як видно на цій фотографії, у місті збереглася частина муру середньовічної фортеці та багато старих фахверкових будиночків.

  • Велосипедисти на одній із вулиць Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Анґела Меркель залишила Темплін після закінчення школи у 1972 році, коли вона почала вивчати фізику в Лейпцигу. Після цього бувала тут лише час від часу, навідуючи батьків. Однак уже багато років неподалік розташоване офіційне друге місце проживання нинішньої канцлерки ФРН.

  • Присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Увесь регіон Уккермарк Меркель називає своєю батьківщиною. Саме тут у невеличкому селі Гоенвальде поблизу Темпліна ще до обрання на посаду голови уряду Німеччини в Анґели Меркель з'явився будинок, який заведено називати дачею канцлерки. Ця світлина була зроблена в Темпліні 2019 року під час церемонії з нагоди присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки міста.

  • Будинок Анґели Меркель поблизу Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    На відміну від будинку в Берліні, де розташована квартира канцлерки, її приватний будинок зараз більше не дозволяють фотографувати - із міркувань безпеки. Тому всім знімкам в інформаційних агентствах уже досить багато років. Як повідомляли німецькі ЗМІ, будинок зараз оточений соліднішим парканом. Поліцейські присутні по сусідству постійно, але на вулиці з'являються лише в разі необхідності.

  • Озеро в Темпліні

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    У самому селі Гоенвальде лише пара десятків будинків, немає ні магазину, ні кафе, ні пекарні, зате навколо - чудова природа, багато можливостей для прогулянок та купання в озерах. Як вдалося дізнатися газеті Rheinische Post, іноді Меркель запрошує покупатися своїх гостей - принаймні про це якось розповідав колишній президент Німеччини Горст Келер.

  • Вивіска міста Темплін

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    За неофіційними свідченнями, Анґела Меркель дуже любить пригощати своїх гостей в Гоенвальде тим, що готує сама, зокрема, з вирощеного у власному городі. Картоплю саджає, але зі цвітною капустою, наприклад, не зв'язується - через всюдисущих равликів, на боротьбу з якими у канцлерки часу не вистачає. Кажуть, що господині будинку особливо вдається яблучний пиріг.

  • Напис на будинку в Темпліні: Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Залишаючи батьківщину Анґели Меркель - бранденбурзький регіон Уккермарк, придивімося до надпису на цьому будинку в Темпліні. Це слова католицького святого Франциска: "Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе".

    Автор: Максим Нелюбін


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Що Анґела Меркель робитиме після виборів у Бундестаг

26 вересня відбудуться чергові вибори в Бундестаг. Анґела Меркель вже не претендує на посаду канцлерки Німеччини.  

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