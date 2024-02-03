Іран про удари США по Сирії і Іраку: "Стратегічна помилка"

Повітряні удари США по Сирії і Іраку засудили як в цих країнах, так і в уряді Ірану. Натомість Лондон їх підтримав. ЄС - закликає до деескалації. Наразі відомо про 16 загиблих і 25 постраждалих в Іраку.

Міністерство закордонних справ Ірану у суботу, 3 лютого, засудило авіаудари США по Іраку та Сирії як "порушення суверенітету та територіальної цілісності" двох країн, пише Reuters.

Речник міністерства Нассер Канаані заявив, що ці атаки є "ще однією авантюрною та стратегічною помилкою Сполучених Штатів, яка призведе лише до посилення напруги та нестабільності в регіоні".

Також засудив удари і прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані, назвавши їх "новою агресією проти суверенітету Іраку". Він також заперечив, що вони були попередньо узгоджені Багдадом і Вашингтоном, назвавши такі твердження "брехнею".

Прем'єр країни додав, що присутність очолюваної США військової коаліції в регіоні "стала причиною для загрози безпеці та стабільності в Іраку та виправданням для втягування Іраку в регіональні та міжнародні конфлікти".

Читайте також: Іран атакував об'єкти поруч із консульством США в Іраку

Дамаск: "Окупація Сирії" США має завершитися

Ще критичніше на удари американців по своїй території відреагували у Сирії. "Окупація частини сирійської території силами США не може тривати", - йдеться у заяві сирійських військових, яку цитує AFP.

У сирійському МЗС додали, що ці удари сприяли "розпалюванню конфлікту на Близькому Сході надзвичайно небезпечним шляхом" і додали їх "до переліку порушень сирійського суверенітету" та територіальної цілісності з боку американців.

Сирія "засуджує це кричуще американське порушення та категорично відкидає всі приводи та брехню, використані американською адміністрацією для виправдання цієї атаки", - йдеться в заяві міністерства.

Читайте також: Росія нарощує військову активність у Сирії - ЗМІ

Лондон: США мають право відповідати на атаки

Своєю чергою в уряді Великобританії зауважили, що підтримують право США "відповідати на атаки" і назвали Вашингтон своїм " непохитним" союзником.

"Ми давно засуджуємо дестабілізуючу діяльність Ірану в усьому регіоні, включно з його політичною, фінансовою та військовою підтримкою низки груп бойовиків", - йдеться в заяві речника британського уряду.

ЄС закликає до деескалації

Натомість верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель закликав усі сторони уникати подальшої ескалації на Близькому Сході. "Кожен повинен намагатися уникнути того, щоб ситуація стала вибухонебезпечною", - заявив він на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Хоча Боррель не говорив безпосередньо про удари США, він повторив попередження про те, що Близький Схід "це котел, який може вибухнути". "Ось чому ми закликаємо всіх намагатися уникнути ескалації", - цитує дипломата AFP.

Читайте також: Країни ЄС хочуть незалежно від США патрулювати в Червоному морі - Reuters

16 загиблих в Іраку

В канцелярії прем'єра Іраку також заявили, що внаслідок повітряних ударів США в Іраку загинуло щонайменше 16 людей, в тому числі - цивільні. Ще 25 людей - зазнали поранень, пише Reuters.

Про кількість постраждалих в Сирії наразі не повідомляється, але місцеві військові стверджують, що через атаки загинула "низька цивільних осіб і солдатів, інші були поранені і завдано значної шкоди державній і приватній власності".