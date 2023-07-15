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Росія нарощує військову активність у Сирії - ЗМІ

Євгенія Наконечна
36 хв. тому

США розглядають військові варіанти протидії Росії у небі над Сирією. Москва, за заявою американських чиновників, тісно співпрацює з Тегераном і сирійським урядом, повідомляє AP.

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Російські винищувачі атакують американські дрони у Сирії
Російські винищувачі атакують американські дрони у СиріїФото: U.S. Air Force/AP/picture alliance

Представник Пентагону заявив журналістам, що США розглядають низку військових варіантів для протидії російській активності в небі над Сирією, яка зростає. Про це повідомляє агенція AP.

За словами анонімного представника Пентагону, дії російської авіації "ускладнили зусилля з нанесення удару по лідеру угруповання "Ісламська держава" минулими вихідними".

Чиновник зазначив, що "російська військова активність посилюється через активізацію співробітництва та координації між Москвою, Тегераном і сирійським урядом у спробі чинити тиск на США, щоб змусити їх покинути Сирію", ідеться в повідомленні.

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Водночас, за словами представника Пентагону, "США не вірять, що російська авіація планує скидати бомби на американські війська або збивати пілотовані літаки". Однак у них є побоювання, що російські пілоти можуть збивати безпілотники Reaper, а "Москва вважає, що такі дії не отримають серйозної військової відповіді з боку США".

Як приклад АР наводить березневий інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper над Чорним морем, який збили росіяни. Інцидент загострив напруженість у відносинах між двома країнами, "але не призвів до прямої військової відповіді", нагадує агенція.

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