Винищувачі РФ переслідували дрони США над Сирією

За даними ВПС США, російські винищувачі в Сирії не вперше застосували небезпечні маневри щодо американських безпілотників. Цього разу проти дронів, які виконували місію проти ісламістів.

Російські винищувачі в середу, 5 липня, пролетіли в небезпечній близькості від американських безпілотників у небі над Сирією, змусивши їх відхилитися від маршруту, повідомили Військово-повітряні сили США.

Центральне командування ВПС США опублікувало відеозапис, на якому видно, як російський Су-35 наближається до американського MQ-9 Reaper. Потім показано кілька парашутних сигнальних ракет, що рухаються траєкторією польоту дрона.

"Під час виконання трьома американськими безпілотниками MQ-9 місії проти "Ісламської держави", три російські винищувачі почали їх переслідувати", - ідеться в заяві генерал-лейтенанта ВПС США Алексуса Грінкевича. За його словами, російські літаки скинули кілька парашутних сигнальних ракет перед безпілотниками, а "один російський пілот розмістив свій літак перед MQ-9 і увімкнув форсажну камеру, тим самим знизивши здатність оператора безпечно керувати літальним апаратом".

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Гринкевич назвав маневр російських винищувачів проти безпілотників "небезпечним і непрофесійним", закликавши Москву "припинити цю безглузду поведінку".

Не перший подібний інцидент

Нинішній інцидент - не перший. У березні 2023 року російські винищувачі Су-27 так само небезпечно наближалися до аналогічного американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем і навіть обливали його авіаційним паливом. Зрештою один із Су-27 зачепив пропелер MQ-9, тож американські сили були змушені затопити дрон у міжнародних водах. Згодом військові РФ, ймовірно, змогли дістати частину уламків американського дрона з моря.

Росіяни спочатку заперечували причетність до падіння американського безпілотника, а після оприлюднення відеодоказів - нагородили орденами та медалями пілотів Су-27, який спровокував цей інцидент.

Натомість координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі розкритикував російське міністерство оборони за це нагородження, а пілота літака назвав "ідіотом".

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