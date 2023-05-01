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Реджеп ЕрдоганФото: DHA
ПолітикаСирія

Ердоган: Туреччина ліквідувала ватажка ІД у Сирії

Олександра Іванова
1 год. тому

Ватажка "Ісламської держави" Абу аль-Хусейна аль-Курейші знищила в Сирії турецька розвідка, повідомив Ердоган.

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Турецька розвідка ліквідувала в Сирії ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу аль-Хусейна аль-Курейші. Таку заяву пізно ввечері у неділю, 30 квітня, зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в ефірі телеканалу TRK Turk.

Про ліквідацію ватажка ІД він написав також у Twitter. Там Ердоган уточнив, що операція відбулася 29 квітня, проте не назвав імені знищеного бойовика.

Агентство Reuters із посиланням на сирійські спецслужби пише, що рейд провели в місті Джандаріс на північному заході Сирії.

Колишнім ватажком ІД був Абу аль-Хасан аль Хашимі аль-Курейші. Про його ліквідацію міністерство оборони США заявило 30 листопада 2022 року. У повідомленні Пентагону тоді йшлося про те, що його знищили внаслідок операції, проведеної на півдні країни членами Вільної сирійської армії, яку підтримує Туреччина.

14 травня в Туреччині пройдуть вибори президента.

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