Ердоган: Туреччина ліквідувала ватажка ІД у Сирії

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Турецька розвідка ліквідувала в Сирії ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу аль-Хусейна аль-Курейші. Таку заяву пізно ввечері у неділю, 30 квітня, зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в ефірі телеканалу TRK Turk.

Про ліквідацію ватажка ІД він написав також у Twitter. Там Ердоган уточнив, що операція відбулася 29 квітня, проте не назвав імені знищеного бойовика.

Агентство Reuters із посиланням на сирійські спецслужби пише, що рейд провели в місті Джандаріс на північному заході Сирії.

Колишнім ватажком ІД був Абу аль-Хасан аль Хашимі аль-Курейші. Про його ліквідацію міністерство оборони США заявило 30 листопада 2022 року. У повідомленні Пентагону тоді йшлося про те, що його знищили внаслідок операції, проведеної на півдні країни членами Вільної сирійської армії, яку підтримує Туреччина.

14 травня в Туреччині пройдуть вибори президента.