ЄС хоче окремо від США патрулювати в Червоному морі - ЗМІ

Щоб уникнути контролю з боку США, країни ЄС хочуть патрулювати акваторію поблизу Ємену окремо від Пентагону. У місії мають взяти участь корабл Франції, Італії та ФРН. Тим часом США завдали повторних ударів по хуситах.

Країни ЄС воліють брати участь у військовому захисті судноплавства в Червоному морі незалежно від США. Про це розповіли у вівторок, 16 січня, кілька неназваних дипломатів ЄС у Брюсселі журналістам інформагенції Reuters. За словами дипломатів, Комітет з питань політики безпеки ЄС дав відповідне зелене світло.

Мета полягає в тому, щоб підготувати місію не пізніше 19 лютого і розпочати її незабаром після того. Питання обговорюватиметься міністрами закордонних справ країн-членів ЄС на зустрічі 22 січня. Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) відмовилася коментувати ці заяви.

Не всі країни ЄС підтримали коаліцію США проти хуситів

Минулого тижня Італія, Іспанія та Франція відмовилися брати участь в американо-британських ударах по військових об'єктах хуситів у Ємені. Вони також відмовилися підписати відповідну декларацію, опубліковану десятьма країнами, які підтримали цю воєнну операцію. Натомість Нідерланди, Німеччина і Данія погодилися з декларацією. "Проблема завжди полягає в командуванні та контролі. В рамках ЄС/НАТО кожна окрема країна зберігає політичний контроль, у "коаліції охочих" контроль має країна, під егідою якої все відбувається", - пояснив Reuters один з дипломатів у вівторок, пояснюючи занепокоєння щодо керівництва США.

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Троє європейських дипломатів пояснили, що спочатку в місії повинні були брати участь три кораблі під командуванням ЄС в рамках так званої Спільної політики безпеки й оборони.

Два дипломати повідомили, що Франція та Італія, які вже мають військові кораблі в регіоні, а також Німеччина, яка воліла відправити туди фрегат Hessen, стануть першими державами, які візьмуть участь у місії. Розміщення у цьому регіоні бойових кораблів профінансує ЄС.

США завдали нових ударів по ракетних установках хуситів

Тим часом агенція Reuters і видання Politico повідомили з посиланням на неназваних американських військових посадовців, що 16 січня військові США знову завдали ракетних ударів по підктрольній хуситам частині Ємену. Цього разу ціллю стали протикорабельні ракети хуситів. "Збройні сили США у вівторок завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів", - повідомили Reuters двоє американських чиновників. Один зі співрозмовників сказав, що ракети стали ціллю, тому що хусити готували їх для застосування проти кораблів у Червоному морі.

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Крім того, як повідомив виданню Politico один із неназваних військових, атаки у вівторок були набагато меншими за масштабами та "динамічними" за своєю природою, ніж проведені раніше, тобто вони не були заздалегідь сплановані, а радше були здійснені з метою захисту від ракет, які становили безпосередню загрозу для міжнародного судноплавства.

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Удар США був завданий наступного дня після того, як сили хуситів уразили протикорабельною балістичною ракетою балкер Gibraltar Eagle, що належить США.

США розкрили подробиці перехоплення іранського військового вантажу для хуситів

Так само 16 січня Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що минулого тижня американські військово-морські сили перехопили велику партію іранських компонентів до сучасних систем озброєнь, що призначалася для підтримуваних Тегераном хуситів в Ємені.

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У заяві, розміщеній на сторінці CENTCOM в соцмережі Х, йдеться, що бійці сил спеціальних операцій ВМС США Navy Seals ("морські котики") вночі 11 січня за підтримки вертольотів і безпілотних літальних апаратів взяли на абордаж невеликий човен біля узбережжя Сомалі в міжнародних водах Аравійського моря.

Військові вилучили комплектуючі іранського виробництва для балістичних і крилатих ракет, в тому числі рушійні установки, обладнання для наведення і боєголовки для балістичних ракет середньої дальності й протикорабельних крилатих ракет, а також комплектуючі, що застосовуються в системах протиповітряної оборони.