Міжнародна коаліція проти "Ісламської держави" завершує бойову місію в Іраку

Влада Іраку у четвер, 9 грудня, заявила про завершення у країні військової місії міжнародної антитерористичної коаліції проти угруповання "Ісламська держава" (ІД) під проводом США, повідомляє AFP.

Агенція цитує радника з питань національної безпеки Іраку Касіма аль-Араджі, за словами якого надалі сили коаліції допомагатимуть з підготовкою військових у країні та надаватимуть консультації.

Читайте також: Коаліція на чолі зі США призупиняє боротьбу з "Ісламською державою" в Іраку

Про виведення американських військ з Іраку до кінця 2021 року вперше заявив Президент США Джо Байден під час візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадімі у липні цього року. Проте, конкретну дату виведення військ тоді не називали.

Наразі понад 2,5 тисячі американських військових та тисяча представників військ коаліції залишаються в Іраку.

За словами представника міністерства внутрішніх справ Іраку, генерала Саад Маана, міжнародна коаліція повністю завершить бойові задачі до кінця року.

Читайте також: Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів

Нагадаємо, міжнародна коаліція проти ІД було створена за ініціативи США у вересні 2014 року. До її складу входить також Україна.