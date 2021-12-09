 Міжнародна коаліція проти ″Ісламської держави″ завершує бойову місію в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2021

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Новини

Міжнародна коаліція проти "Ісламської держави" завершує бойову місію в Іраку

Згодом сили коаліції під проводом США надаватимуть консультації армії та тренуватимуть іракських військових. Наразі в Іраку залишаються 2500 американських військових та тисяча представників союзників.

Військові США в Іраку

Військові США в Іраку

Влада Іраку у четвер, 9 грудня, заявила про завершення у країні військової місії міжнародної антитерористичної коаліції проти угруповання "Ісламська держава" (ІД) під проводом США, повідомляє AFP.

Агенція цитує радника з питань національної безпеки Іраку Касіма аль-Араджі, за словами якого надалі сили коаліції допомагатимуть з підготовкою військових у країні та надаватимуть консультації.

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Про виведення американських військ з Іраку до кінця 2021 року вперше заявив Президент США Джо Байден під час візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадімі у липні цього року. Проте, конкретну дату виведення військ тоді не називали.

Наразі понад 2,5 тисячі американських військових та тисяча представників військ коаліції залишаються в Іраку.

За словами представника міністерства внутрішніх справ Іраку, генерала Саад Маана, міжнародна коаліція повністю завершить бойові задачі до кінця року.

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Нагадаємо, міжнародна коаліція проти ІД було створена за ініціативи США у вересні 2014 року. До її складу входить також Україна.

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