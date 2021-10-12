 Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2021

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Новини

Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів

Іракська розвідка затримала Самі Джасіма, який відповідав у "Ісламській державі" за фінанси. У Держдепартаменті США за нього обіцяли 5 мільйонів доларів.

Військові Іраку тренуються з військовими США на базі в Багдаді у вересні 2010 року

Іракські військові (архівне фото)

Іракські розвідники затримали колишнього заступника глави "Ісламської держави" Самі Джасіма, який відповідав за фінансові питання у терористів, повідомив прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі у Twitter 11 жовтня.

"Іракська національна служба розвідки провела складну зовнішню операцію з затримання Самі Джасіма, який відповідав за фінанси ДАІШ ("Ісламської держави". - Ред.)  і був заступником Абу Бакра аль-Багдаді", - написав він. Аль-Багдаді був керівником ІД, якого ліквідували в 2019 році у Сирії в результаті спеціальної операції США.

Прем'єр не уточнив, у якій країні був затриманий Джасім, але зазначив, що це була одна з найскладніших транскордонних операцій іракської розвідки. Джерела інформаційної агенції АР повідомляють, що затримання відбулось декілька днів тому на території іноземної держави, після чого Джасіма перевезли до Іраку.

Агентство Reuters зазначає, що Джасім став лише другим лідером ІД, якого взяли живим. Очікується, що він зможе надати цінну інформацію щодо операцій терористичного угруповання. Спікер американської частини коаліції у боротьбі з ІД Джоел Харпер, реагуючи на інформацію про затримання, повідомив, що конкретні операції не коментуються, однак США "аплодують іракським партнерам, які регулярно завдають нищівних ударів по залишках ІД".

У США Джасім визнаний особливо небезпечним терористом. На сайті програми винагорджень за боротьбу з тероризмом від Державного департаменту його затримання оцінюється у 5 мільйонів доларів.

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Нагадаємо, наприкінці серпня 13 військових США загинули внаслідок вибуху в аеропорту Кабула (Афганістан). ІД взяла відповідальність за теракт в аеропорту афганської столиці.

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