 ІД взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

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Новини

ІД взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула

Афганське відгалуження "Ісламської держави" заявило, що атакувало аеропорт Кабула шістьма ракетами. У Пентагоні кажуть про п'ять ракет, які не завдали шкоди.

Знищене США авто, з якого, ймовірно, запускали ракети у напрямку аеропорту Кабула

Знищене США авто, з якого, ймовірно, запускали ракети у напрямку аеропорту Кабула

Афганське відгалуження терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) заявило в понеділок, 30 серпня, про свою відповідальність за ракетний обстріл кабульського аеропорту імені Хаміда Карзая, який було скоєно раніше цього дня. За словами представників "ІД-Хорасан", загалом у бік летовища "солдати халіфату" випустили шість ракет типу "Катюша".

Тим часом у Пентагоні кажуть про обстріл аеропорту п'ятьма ракетами. За словами генерал-майора Хенка Тейлора, три з них "без наслідків" впали поза межами аеропорту, повідомляє інформагенція dpa. Одна ракета була перехоплена розгорнутою в аеропорту системою протиракетної оборони. Ще одна ракета без загрози для персоналу чи американських військових впала на території летовища.

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У Білому домі раніше запевнили, що інцидент не завадив роботі аеропорту і операція з евакуації триває безперервно. Згодом американський безпілотник знищив автомобіль, з якого, як вважають, запустили ракети.

Раніше терористи "ІД-Хорасан" також взяли на себе відповідальність за теракт в аеропорту Кабула, який було скоєно увечері 26 серпня. Атака призвела до численних жертв серед місцевого населення і військовослужбовців США. У Пентагоні підтвердили загибель 13 американських військових. Після цього американські військові повідомили про вбивство двох ватажків "ІД-Хорасан" .

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  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


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