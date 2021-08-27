ІД взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула

Афганське відгалуження терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) заявило в понеділок, 30 серпня, про свою відповідальність за ракетний обстріл кабульського аеропорту імені Хаміда Карзая, який було скоєно раніше цього дня. За словами представників "ІД-Хорасан", загалом у бік летовища "солдати халіфату" випустили шість ракет типу "Катюша".

Тим часом у Пентагоні кажуть про обстріл аеропорту п'ятьма ракетами. За словами генерал-майора Хенка Тейлора, три з них "без наслідків" впали поза межами аеропорту, повідомляє інформагенція dpa. Одна ракета була перехоплена розгорнутою в аеропорту системою протиракетної оборони. Ще одна ракета без загрози для персоналу чи американських військових впала на території летовища.

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У Білому домі раніше запевнили, що інцидент не завадив роботі аеропорту і операція з евакуації триває безперервно. Згодом американський безпілотник знищив автомобіль, з якого, як вважають, запустили ракети.

Раніше терористи "ІД-Хорасан" також взяли на себе відповідальність за теракт в аеропорту Кабула, який було скоєно увечері 26 серпня. Атака призвела до численних жертв серед місцевого населення і військовослужбовців США. У Пентагоні підтвердили загибель 13 американських військових. Після цього американські військові повідомили про вбивство двох ватажків "ІД-Хорасан" .

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